Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a través de la societat FGC Rail, ha publicat una convocatòria laboral per seleccionar 20 maquinistes per a la futura operació del servei ferroviari entre Lleida i Terrassa, que actualment forma part del sistema de Rodalies Lleida, mitjançant les línies RL3 i RL4. Les funcions principals seran conduir trens en servei comercial i de maniobres, realitzar tasques d’atenció al client incloses dins de les seves funcions i controlar operacions de maniobra. Entre els requisits, hi ha el de tenir la llicència i diploma de maquinista o un certificat de conducció de vehicles ferroviaris tipus B. S’avança així en la preparació de l’operació del servei de la RL3 i RL4 previstes per a l’estiu del 2026.

FGC demana formació acadèmica a escala de batxillerat o tècnic de formació professional o equivalent. També s’admetran a la convocatòria els admesos a l’examen de maquinistes de l’Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). La convocatòria ha de garantir la incorporació del 40% de dones presentades sempre que en les proves obtinguin l’aptitud requerida.

Ferrocarrils també ha publicat una convocatòria per dos supervisors pel servei Lleida-Terrassa. Les funcions dels supervisors seran organitzar i gestionar la cobertura del servei, coordinar i donar suport al personal, entre altres. S’haurà d’acreditar la possessió de la llicència i el diploma de maquinista o un certificat de conducció ferroviari equivalent. Més endavant, es contractarà el personal d’atenció al client. Actualment, continua la construcció dels quatre nous trens, fabricats per Stadler, que Ferrocarrils estrenarà a la línia quan n’assumeixi el servei.