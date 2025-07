El secretari de Treball visita les instal·lacions de LaFACT

El secretari de Treball de la Generalitat, Francisco Ramos, i el director general d’Economia Social i Solidària, David Bonvehí, van visitar dilluns les instal·lacions de LaFACT, Factoria Social de Terrassa, situades al carrer Campiones Olímpiques, 36.

Els representants del Govern van ser rebuts per diversos responsables de l’entitat: Xavier Queralt, president de LaFACT; Ramon Flo, director general; Montserrat Lao i Josep Datzira, directors de les àrees d’inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual i de Retail, respectivament; Núria Codina, directora de Formació, i Alexandra Hellín, responsable de Restauració Social.

La visita va començar a les aules de formació, on cada dia es formen persones amb discapacitat intel·lectual en diverses famílies professionals amb l’objectiu de facilitar-ne la inserció laboral. En aquest espai, Xavier Queralt va presentar als dos representants del Departament de Treball l’activitat i els àmbits d’actuació de LaFACT.

Tot seguit, Ramos i Bonvehí van conèixer de primera mà el servei de Rentat de Vehicles, una de les socioempreses de LaFACT que, com també el Garden i Floristeria o els Serveis Industrials, integra persones amb discapacitat intel·lectual als seus equips.

Acompanyats per Josep Datzira, els responsables de la Generalitat van visitar també la planta dels Serveis Industrials i van poder conèixer les actuacions de millora previstes en aquest espai. La jornada va concloure amb una presentació més àmplia dels projectes que LaFACT té en marxa i les iniciatives previstes per als pròxims anys.

La inclusió social

Actualment, l’entitat acompanya més de 600 persones amb discapacitat intel·lectual per afavorir-ne la inclusió social i laboral i crear-ne oportunitats. No només això, LaFACT també fa un acompanyament a la gent gran i aposta per l’àmbit cultural amb el suport de les persones que confien en els seus productes i serveis,