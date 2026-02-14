Una persecució a un cotxe que s'havia saltat un control policial deixa dos ferits a Terrassa

Un incident viari a la carretera N-150, que connecta Terrassa amb Sabadell, ha deixat dues persones ferides i traslladades a l'hospital. Segons ha adelantat ElCaso, tot va començar després que un conductor se saltés un control d'alcoholèmia que estava efectuant la Policia Municipal de Terrassa a aquella via, al voltant de la mitja nit entre divendres i dissabte, i fugís de la zona a una velocitat elevada.\r\n\r\nEls agents municipals el van perseguir mentre el conductor fugitiu per la carretera nacional mentre aquest circulava en contra direcció i a una gran velocitat, cosa que va generar un gran perill per a la resta d'usuaris de la carretera en aquell moment. De fet, la persecució va acabar en el moment que el cotxe de l'infractor va col·lisionar amb un altre vehicle que circulava en direcció Terrassa de manera frontal. Això va causar que el cotxe que es va veure implicat en aquesta situació de manera involuntària acabés totalment destrossat. Els seus dos ocupants van ser ferits a causa de l'accident i van haver de ser rescatats d'entre la ferralla per unitats dels Bombers de la Generalitat i més tard atesos pels paramèdics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).\r\n\r\nPel que fa al conductor que va iniciar tota aquesta situació, va intentar fugir després del xoc amb una roda menys al cotxe, però la policia el va poder interceptar pocs metres després del lloc de l'accident i els agents de la Policia Municipal terrassenca el van detenir.\r\n