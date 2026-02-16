La Cecot alerta de la crisi de talent: “Si no actuem ara, el cost social i econòmic serà molt més alt”

La Cecot ha llançat un advertiment contundent: la crisi de talent s’ha convertit en un dels principals colls d’ampolla per al creixement econòmic i posa en risc tant la competitivitat empresarial com la sostenibilitat del sistema de benestar. De fet, aquest és el principal fre expressat en el Sondeig Empresarial de l’entitat per al 2026. Segons la patronal amb seu a Terrassa, la manca de professionals ja afecta sis de cada deu petites i mitjanes empreses.
L’organització multisectorial ha presentat aquest dilluns l’informe estratègic “Crisi de talent: 38 propostes Cecot per un Mercat de Treball Sostenible”, un document que analitza en profunditat les causes estructurals del desajust entre oferta i demanda de professionals i planteja un paquet de mesures per revertir la situació.
El president de la Cecot, Xavier Panés, ha subratllat que el document no busca generar alarma, sinó conscienciar sobre la magnitud del repte: “No és un missatge catastrofista, és una advertència responsable. Si no actuem ara, el cost social i econòmic que assumirem com a país, com a societat, serà molt més fort”. De la mateixa manera, ha destacat la complexitat del fenomen: “La manca de personal és multifactorial i només es resoldrà amb una suma de mesures i mirades a llarg termini”.
Set factors estructurals
L’informe identifica set grans factors que expliquen la crisi de talent: la demografia, la baixa natalitat, la immigració, l’envelliment i les jubilacions, l’organització del treball, el mercat laboral i els canvis de valors entre generacions.
El coordinador de l’informe i responsable d’Orientació i Intermediació Laboral de la Cecot, Pere Ejarque ha destacat que Catalunya ha crescut de 7,48 milions el 2010 a 8,6 milions el 2025, un increment d’un 9%, mentre que Espanya ha experimentat un augment del 5,9%. En relació amb la natalitat, el coordinador ha alertat que Catalunya té un dels índexs més baixos del món: 1,12 fills per dona, una situació que qualifica d’“emergència” pel seu impacte sobre el futur mercat de treball i la sostenibilitat de les pensions.
L’envelliment i les jubilacions massives constitueixen un altre repte clau. Segons l’informe, l’escenari previst pel 2040 indica que hi haurà un jubilat per cada dues persones actives, i l’índex de dependència global està en augment. Ejarque ha afegit: “Aquest decalatge entre edat de jubilació i esperança de vida ens ocupa i ens ha de preocupar molt”.
Pel que fa a la immigració, Ejarque ha recordat que ja representa un 25% de la població total i aporta força laboral jove, però ha subratllat la necessitat de canalitzar aquest potencial a través d’estratègies laborals clares i de polítiques d’integració efectives.
Pel que fa al mercat de treball, l’informe assenyala que, tot i un augment de l’ocupació i un atur global més baix, l'atur juvenil continua sent elevat, situant-se entre els més alts d’Europa. I Ejarque ha detallat que això genera una paradoxa: manca estructural de professionals mentre hi ha atur juvenil elevat.
De fet, un altre factor crucial és la manca de professionals, especialment en perfils tècnics i sectors com la construcció, el comerç i el transport, on la mitjana d’edat dels treballadors supera els 55 anys.
Finalment, l’informe també analitza els valors de la feina segons generacions, evidenciant una diversitat que planteja reptes per a les empreses en la gestió del talent. “La feina en molts casos ja no és l’eix central de la vida de les persones, i això cal gestionar-ho amb encert”, ha indicat el coordinador.
38 propostes per a un mercat sostenible
Davant del diagnòstic, Oriol Alba, secretari general de la Cecot, ha explicat que l’objectiu de l’informe és passar de la fase de diagnosi a la fase propositiva, oferint mesures concretes per avançar cap a un mercat de treball sostenible. Així, la patronal fa 38 propostes que s’agrupen en nou eixos temàtics:
Polítiques econòmiques i socials
Alba ha destacat la necessitat de generar una estructura econòmica de més valor afegit: “La principal prioritat que tenim com a país és desenvolupar una estructura econòmica de més valor afegit, més industrialitzada, més tecnificada, que permeti generar una millor ocupació de qualitat i que permeti, al cap i a la fi, generar una riquesa que siguem capaços de distribuir millor".
Natalitat
Davant dels baixos índexs de natalitat, la Cecot aposta per estudiar en profunditat mecanismes per revertir aquesta situcació, des de polítiques decididies per al foment de la natalitat, com l'extensió i gratuïtat de les escoles bressol, flexibilitat horària, comptabilitat de permisos, etc. fins a fórmules per al seu finançament i sostenibilitat en el temps.
Jubilació i envelliment
D'altra banda, l’informe proposa revisar l’edat de jubilació i reforçar fórmules com la jubilació activa o reversible, que permeten que les persones pròximes a la jubilació es mantinguin actives professionalment segons les seves capacitats i motivació. “Estem obligats a trobar fórmules que permetin que les persones mantinguin un propòsit professional i segueixin aportant a la societat”, ha sostingut Alba.
Política migratòria
La Cecot reclama també trencar el tabú sobre la gestió dels fluxos migratoris i regular-los orientant-los a les necessitats laborals del país. Això inclou contractació en origen, facilitació del retorn de la diàspora catalana i homologació de titulacions estrangeres, per evitar sobrequalificacions i millorar l’encaix entre oferta i demanda de talent.
Atur i absentisme
Entre les mesures proposades pel que fa a l'atur, hi ha la creació d'“empreses de transició”, un model inspirat en Alemanya, per orientar i recol·locar treballadors quan tanquen empreses. També es planteja compatibilitzar prestacions amb feina, incentivar la reducció del treball submergit i oferir beneficis a la contractació.
Organització del treball
Quant a l'organització del treball, es proposa obrir el debat en torn de l'aplicació d'exempcions fiscals, com ara retallades fiscals a les hores extra o una reviisó dels beneficis que reben els treballadors per augmentar les hores de la jornada laboral. També, però, ampliar la flexibilitat laboral i adaptar jornades, modalitats de constractació i condicions a les necessitats de les empreses i treballadors. Això inclou incentius i suport tècnic per a empreses que incorporin el teletreball. I també es planteja professionalitzar els departaments de recursos humans.
Col·lectius específics
L’informe dedica un eix a col·lectius amb dificultats d’accés al mercat laboral: persones amb diversitat funcional, majors de 55 anys, autònoms, persones en risc d’exclusió social i reclusos. S’hi inclouen programes d’orientació, mentoria, formació específica i foment de la seva integració, com també la recuperació de la figura de l'aprenent i programes de mentoria per a sèniors a joves.
Tecnologia i digitalització
En un altre apartat, Alba ha recalcat que la transformació digital, la robotització i la intel·ligència artificial poden compensar la manca de professionals en certs sectors. “Hi ha llocs que no aconseguirem cobrir i la màquina pot ajudar a ubicar el factor humà on sigui realment diferencial”, ha dit. Alhora, però, ha animat a promoure la capacitació dels treballadors en aquest àmbit.
Formació i orientació professional
Amb tot plegat, la Cecot reclama també un pacte nacional de formació, actualitzar els continguts educatius i preparar els professionals per les necessitats del mercat. La patronal demana incentivar la formació dual, programes de capacitació contínua i orientació per a persones en actiu que volen millorar les seves competències. També vol promoure la connexió entre horari escolar i laboral.
Valors
Finalment, Alba ha posat l’èmfasi en la importància d’integrar valors i cultura empresarial, emprenedoria, reprenedoria i meritocràcia com a elements estratègics per atraure i retenir talent, especialment entre les noves generacions.
Un repte de país
“La crisi del talent és un dels grans debats estructurals que tenim com a país i sovint es planteja des d'una mirada massa parcial o simplificada", ha lamentat Panés, que ha assegurat que l'informe presentat "no és en cap cas un receptari tancat, sinó un punt de partida per obrir un debat seriós, descomplexat i rigorós". Així, la Cecot ha fet una crida aquest dilluns a l’administració i a tots els agents socials a actuar amb voluntat política i mirada a llarg termini.
L’entitat insisteix que la solució passa per combinar polítiques demogràfiques, organitzatives, tecnològiques i formatives per revertir la manca de talent i garantir la competitivitat empresarial i la sostenibilitat del sistema de protecció social. “L’activitat econòmica és la base de l’ocupació i l’ocupació és la base d'una societat del benestar que sigui sostenible”, ha conclòs Panés.