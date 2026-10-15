Els Minyons de Terrassa afronten aquest cap de setmana un nou compromís rellevant dins del seu calendari de tardor. Aquest diumenge, 18 d'octubre, a les 11.30 hores, la colla malva actuarà a la plaça de Bonet i Muixí, al barri barceloní de Sants, en el marc de la diada local, on compartirà plaça amb els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró.
Per a aquesta cita, l'agrupació terrassenca s'ha fixat un programa d'alt nivell. La intenció dels de la camisa malva és portar-hi el 2 de 9 amb folre i manilles, la seva estructura de gamma extra, acompanyat dels dos castells bàsics de la gamma de nou: el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre.
Pas previ abans del 3 de 10 a Girona
L'actuació a Barcelona forma part del pla de treball de la colla per a consolidar el tram central de la temporada. Aquest diumenge servirà com a graó preparatori abans d'afrontar el cap de setmana vinent una de les diades més destacades de la tardor: les Fires de Sant Narcís de Girona. En la cita gironina, els egarencs tenen fixat com a gran objectiu l'assalt al 3 de 10 amb folre i manilles.
Per tal de garantir el bon desenvolupament d'aquests grans reptes, la tècnica de la colla ha fet una crida a la participació en l'assaig general d'aquest divendres, 16 d'octubre, a la seva seu de Cal Reig, una sessió que es considera clau per ultimar els detalls de les pròximes actuacions.
Agenda del cap de setmana
Divendres 16 d'octubre (20 hores): Assaig general al local de Cal Reig (Terrassa).
Diumenge 18 d'octubre (11.30 hores): Diada castellera a la plaça de Bonet i Muixí (Sants, Barcelona), amb els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró.