L’ensorrament parcial de la coberta d’un habitatge de planta baixa i un pis va mobilitzar ahir a la nit els serveis d’emergència al barri del Segle XX de Terrassa. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís de l’incident a les 21.18 hores per un col·lapse estructural al número 152 de la carretera de Montcada. L’esfondrament va afectar uns 15 metres quadrats de sostre i va provocar el trencament de tres bigues, fent caure la coberta sobre el primer pis i provocant que part de la runa arribés fins a la planta baixa.
Malgrat la gravetat i la quantitat de material col·lapsat, no s'han hagut de lamentar ferits. En el moment del succés hi havia dues de les tres persones que resideixen a l’immoble, les quals van poder sortir pel seu propi peu i en bon estat de salut.
Tall de subministraments i desallotjament preventiu
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar un total de cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius de la Policia Municipal de Terrassa. La primera mesura adoptada pels efectius d’emergència va ser el tall immediat dels subministraments de l’habitatge afectat i el tall de la circulació de vehicles a la carretera de Montcada en tots dos sentits per coordinar el desplegament de seguretat.
Davant el risc de noves esllavissades o dany estructural, els Bombers van procedir al desallotjament preventiu dels edificis adjacents, corresponents als números 150 i 154. A continuació, els equips van iniciar les tasques de sanejament del forat i de retirada de les runes instables.
Avaluació tècnica dels immobles afectats
Un cop sanejada la zona, els Bombers van dur a terme una inspecció conjunta amb l’arquitecte municipal per determinar la seguretat dels murs de càrrega de les finques veïnes, els quals presentaven danys menors a la part superior:
Número 152 (finca sinistrada): Els residents van ser desallotjats i no han pogut tornar al domicili. Donada la gravetat dels danys estructurals, se’ls ha instat a reparar amb la màxima urgència les bigues i la coberta. Així mateix, se'ls ha indicat que cobreixin i protegeixin el sostre de manera provisional per evitar filtracions davant les pluges previstes pròximament.
Número 154: Es va comprovar que els danys eren lleus i no comprometen l’estructura general. Els dos residents van poder retornar al seu domicili la mateixa nit. Això no obstant, els equips d'emergència van decidir inhabilitar una de les habitacions, ja que seria l'estança directament afectada en cas d'un eventual nou col·lapse.
Número 150 i Bar La Penya: Els veïns d'aquest immoble tampoc van poder tornar a passar la nit al seu domicili. En canvi, la inspecció tècnica va determinar que el bar La Penya, ubicat a la planta baixa d'aquesta finca, no presenta cap risc i pot reprendre la seva activitat comercial amb total normalitat.
L'operatiu dels Bombers de la Generalitat es va donar per finalitzat cap a mitjanit, moment en què la zona va quedar assegurada i es va restablir la circulació a la carretera de Montcada.