La Fira del Bolet capitalitza la bona temporada i atrau un gran públic

Ceps, camagrocs, ous de reig... Com al futbol, cadascú té el seu bolet predilecte, ja sigui pel seu sabor, la seva versatilitat o simplement perquè és el que més es troba per la muntanya. El que queda clar és que aquests fongs són un aliment fantàstic que atrau a moltes persones, i més aquest 2025 gràcies a què les pluges dels darrers mesos han fet que la temporada de collita de bolets hagi estat molt millor que els darrers anys, en els quals la sequera va fer minvar la producció exponencialment.
Aquest interès ha quedat demostrat a la Fira del Bolet del barri de Sant Pere, que enguany ha arribat a la seva edició número 19. De fet, en alguns moments donats de la jornada, el carrer Ample s'ha quedat estret de la gentada que ha anat a aquesta festa del bolet, sigui per xafardejar què hi havia a les parades, per fer algunes compres d'oportunitat o bé per adquirir coneixements sobre el món de la micologia, la branca de la biologia que estudia els fongs. La Marta Companyó i l'Adrià Morreres, que ha estat la primera vegada que han acudit a la Fira, ho ha fet per les tres raons: "Hem après molt a la fira", han comentat, i és que boletaires com ells han pogut dirigir-se a una de les paradetes on un expert ha resolt tots els dubtes dels assistents.
Aquesta gran afluència ha complagut els organitzadors de l'esdeveniment. "La resposta, pel que fa a la quantitat de gent, ha estat molt bona", ha valorat el coordinador de la Fira del Bolet, Lauro Sanjosé, que ha afegit que, "tot i que és una fira molt curta" pel que fa al temps (només ha estat activa durant el matí de dissabte), "mou molta gent". Ha assegurat que cada any fan petits canvis per ajustar la Fira a les necessitats tant dels paradistes com dels clients. "Enguany hem reduït una mica la quantitat d'espectacles perquè vam notar l'any passat que el públic no sabia què fer, si anar a comprar o quedar-se veient l'actuació", ha detallat.
Un dels canvis pels que està treballant Sanjosé és per ampliar l'espai per poder acollir més paradistes. "Volem expandir-nos fins al tercer tram del carrer Ample, perquè hi ha diversos botiguers d'aquella zona que volen participar, però amb l'espai actual els queda molt lluny", ha explicat el coordinador. Això suposaria tallar completament el carrer Ample des del Mercat del Triomf fins a l'avinguda de Jaume I, un objectiu que seria positiu per al teixit comercial de la zona però que "costarà d'aconseguir", ha afirmat.
Més gent al mercat
Una altra novetat, aquesta sí, materialitzada, ha estat la inclusió per primera vegada dels paradistes i negocis de dins l'edifici del Mercat del Triomf a la Fira del Bolet. Ho han fet amb un concurs de cuina entre els mateixos paradistes. Cinc d'ells han preparat cinc plats diferents, sempre amb el bolet com a eix gastronòmic vertebrador, i els clients que poguessin demostrar una compra efectuada dins del Mercat del Triomf els han pogut tastar i puntuar. El paradista guanyador s'emportarà un guardó i un dels clients-jutges també rebrà una cistella plena de bolets i altres productes de tardor.
"Gràcies a la Fira està entrant gent al Mercat que normalment no hi entra", ha afirmat l'Emma Draper, dinamitzadora del Mercat del Triomf, que ha afirmat que enguany la Fira del Bolet ha estat "molt equilibrada" pel que fa als continguts. També s'ha sorprès de la gran afluència de gent tot i les previsions de pluja que hi havia per a la jornada de dissabte. "Per sort el dia ha aguantat i no ha caigut ni una gota", ha subratllat.