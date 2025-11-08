MAPA | Hi haurà obres al costat de casa teva al 2026?

El pressupost total de l’Ajuntament, un cop valorades i incorporades totes les inversions finançades amb recursos aliens, és de 280,71 milions d’euros amb un augment del 4,36% en relació al 2025. La majoria aniran destinats a la despesa ordinària –nòmines i prestació de serveis públics–, i hi ha 15,45 milions reservats per a inversions i obres, gairebé 3 milions més que a l’exercici passat. El Diari de Terrassa les ha posat sobre el mapa i ha analitzat els comptes. On aniran els diners i a què es destinaran l’any vinent? Quines zones concentraran les partides més elevades?
|1. Condicionament (1.645.327 euros)
Obres i manteniment
|7. Masia Els Bellots (207.500 euros)
Adequació i manteniment
|13. Naus de Cal Reig (100.000 euros)
Conveni d’obres i manteniment
|2. Mercats (1.501.504 euros)
Manteniment
|8. Casal Cívic Can Parellada (165.500 euros)
Climatització i manteniment
|14. Policia Municipal (100.000 euros)
Manteniment
|3. Carrer Ample (950.000 euros)
Reposició de col·lectors i gestió de la xarxa de clavegueram
|9. Plaça Nova (160.000 euros)
Obres espai públic Jocs d’aigua
|15. Carrer Sagunt (80.500 euros)
Obres i manteniment
|4.Carrer Arquímedes (925.000 euros)
Obres i manteniment
|10. Plaça de la Dona (150.000 euros)
Obres i manteniment
|16. Carrer de la Rioja (30.000 euros)
Projecte d’Horts Urbans
|5. Parc de la Rapública (791.740 euros)
Obres i manteniment
|11. Nova Biblioteca B5 al Parc del Pla del Bon Aire (135.679 euros)
Obres i manteniment
|17. Vapor Ros (15.000 euros)
Manteniment
|6. Parc Audiovisual (500.000 euros)
Nous platós
|12. Casa Baumann (100.000 euros)
Climatització i manteniment
|18. Recinte Firal
(15.000 euros)
Manteniment
L’any 2026 destaca per dues grans inversions sobre la resta: la primera, per executar l’última fase de les obres de rehabilitació del Condicionament Terrassenc, que es convertirà en l’anhelat Centre de Cultura Popular de la ciutat a principis de 2027; la segona, pel manteniment dels dos grans mercats de la ciutat, el de la Independència i el de Sant Pere. Plegades, acumulen una mica més de 3 milions d’inversions, provinents en la gran majoria de subvencions.
I és que el pressupost de l’any vinent concentra més de 2,6 milions d’euros a actuacions de millora de l’espai públic de la ciutat. A part d’aquestes inversions, destaquen també altres obres concretes de diversos espais públics com ara al carrer Ample, on es destinarà gairebé un milió d’euros a la reposició de col·lectors des de la gestió de la xarxa de clavegueram. El carrer d’Arquimedes també tindrà una inversió de gairebé un milió d’euros per a la seva urbanització i manteniment. I quatre grans places i parcs de la ciutat també tindran obres per aquest 2026: el parc de la República i la plaça de la Dona, on s’han de dur a terme obres i manteniment; la plaça Nova, on es desenvoluparan les primeres instal·lacions de jocs d’aigua de la ciutat per a combatre la crisi climàtica; i al parc del Pla del Bon Aire, on hi és previst construir-hi la nova Biblioteca B5.
Alguns equipaments que rebran inversions per al seu manteniment són les naus de Cal Reig, l’edifici de les Glòries de la Policia Municipal, la Masia Els Bellots, el Vapor Ros i el Recinte Firal. A més a més, a la Casa Baumann i al casal cívic de Can Parellada s’hi faran també tasques de climatització.
D’altra banda, un altre gran equipament de la ciutat, si no el més gran de tots, el Parc Audiovisual de Catalunya tindrà mig milió d’euros invertits per a iniciar la seva ampliació amb nous platós. Entre ells hi serà el que esdevindrà el més gran de l’estat, amb 2.200 metres quadrats de superfície, previst per a estar en ple funcionament pel 2028.
Altres àmbits
Més enllà de projectes i obres d’urbanisme, les inversions pressupostàries també van cap a altres sectors. Per exemple, en el vessant esportiu, la renovació de gespes i vestuaris dels camps de futbol municipals es duran a terme gairebé mig milió d’euros. A banda, també es destinen 75.000 euros als equipaments esportius, i 10.000 més a projectes i adequacions d’altres equipaments esportius.
Les actuacions del Pla Local d’Habitatge s’emporten 800.000 euros d’inversions, i el PERTE de Digitalització del Cicle de l’Aigua se n’endú una mica menys de 190.000.
En el camp de l’educació, es destinen 175.000 euros als equipaments educatius, 200.000 més per a les noves places de les Escoles Bressol, i 35.000 per a la renovació dels instruments de música. A banda, també obres i manteniment per als espais públics de jocs infantils inclusius, amb una inversió de més de 566.000 euros.
El consistori també mantindrà edificis municipals amb 250.000 euros, i apostarà pel desenvolupament tecnològic i els sistemes informàtics amb 300.000 euros més. A banda, dedicarà 800.000 euros a la flota d’Eco-Equip.