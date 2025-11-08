Vapor de Prodis: l’espai de moda

Estrany és el cap de setmana en el qual no hi ha activitat al
Vapor de Prodis. Aquest espai, situat al barri de Ca n’Aurell, dins l’antic complex industrial del Vapor Cortés, ha esdevingut un pol important de la vida cultural i social de Terrassa, ja que moltes entitats i empreses l’escullen per dur a terme esdeveniments, fires i festes.
De fet, aquesta antiga fàbrica acollirà una de les novetats de la programació de Nadal d’enguany. Es tracta d’
El Vapor dels Reis, una proposta immersiva i gratuïta que es muntarà al recinte. L’espai es transformarà en un escenari màgic dedicat als Reis d’Orient, amb itineraris guiats per actors, els dies 2, 3 i 4 de gener.
Tres motius de l’èxit
Què és el que fa que el Vapor de Prodis estigui de moda? El gerent de la Fundació Prodis,
Dani Jorquera, ha exposat tres motius: “Tornar a donar vida a naus industrials que tenen molta història i que estaven molt degradades, el rerefons que hi ha al Vapor, ja que és emocionant saber que allò és l’espai de les persones que acompanyem tot l’any, i després que, certament, és un espai tan maco que hi ha un jurat que ho certifica”, ha mencionat Jorquera, en referència al Premi Re-FAD d’Arquitectura que han rebut enguany.
El Vapor de Prodis és un projecte que es va iniciar el
2020 per millorar l’assistència amb un model d’atenció a les persones que formen la comunitat de l’entitat. Està situat a les antigues Filatures Matarí, un antic vapor tèxtil d’inicis del segle XX a Ca n’Aurell. Aquestes naus han estat restaurades i es van inaugurar el maig del 2024. Més de 4.500 metres quadrats oberts a tota la ciutadania, pensats i dissenyats per l’assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o paràlisi cerebral.
L’espai que era abans de la reforma i el que és ara no tenen res a veure, i el resultat aconseguit ha estat molt engrescador. “És l’espai que havíem somiat durant molts anys”, perquè, ha assegurat Jorquera, que ha afegit: “Volíem que anés més enllà i fos un centre ocupacional, on atenem persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral, amb trastorn mental i amb trastorn de l’espectre autista, però que no semblés un centre ocupacional”.
El factor de tenir un
espai totalment obert a la ciutadania on treballessin aquestes persones va generar dubtes en algunes persones, que veien poc segur per als treballadors tanta exposició, però a Prodis no van vacil·lar. “Els nois són sempre enmig de la ciutat i formen part de la seva vida, per tant, no ens feia por”, ha dit el gerent de la fundació, i ha assegurat que “no ha passat ni un incident en un any i mig, més enllà que els veïns de Ca n’Aurell coneixen cada vegada millor en Moha, l’Àngel i la Sònia”, cosa que els “omple d’orgull".
La desfilada de moda del Moaré, al Vapor de Prodis
Lluís Clotet
Visitants de fora de la ciutat
Tot i que el Vapor Prodis és una potència local pel que fa a la recepció d’actes, és cert que cada vegada més persones hi van a títol personal només per passar-hi una bona estona. “Ens vam sorprendre, sobretot quan vam fer els primers còctels i vermuts dels dissabtes al matí, perquè vam veure que venia un tipus de gent que no havia vingut mai a res que haguéssim organitzat a Prodis”, ha explicat Jorquera.
Aquest interès ho atribueix, en gran mesura, a l’espai i l’ambient. “La gent ha descobert que és un lloc on poden estar molt a gust, on poden venir nens i adults, on tens espai per córrer i que no està massificat”, ha subratllat. De fet, aquest lloc s’està proposant com una de les noves atraccions que Terrassa pot explotar per atraure visitants d’altres llocs del territori. “Hi ha persones que ens han comentat que, dels llocs nous de Terrassa, el Vapor de Prodis és dels més bonics, o fins i tot el que més”, ha mencionat el gerent de la fundació, que ha assenyalat que
ja hi ha tres casaments programats allà per al 2026.
Ara, el següent pas és que el Vapor Prodis sigui un espai que els terrassencs utilitzin els 365 dies de l’any. “Tenim l’aposta d’eixamplar el centre de Terrassa”, ha admès Jorquera.
Un espai obert a tots els esdeveniments i a tothom
Són molt diversos els esdeveniments que el Vapor Prodis ha acollit al llarg de l’any i mig que ha estat obert. Un dels més recents és el
festival de moda i art audiovisual Moaré, que va escollir les seves instal·lacions per organitzar el SOC Mercat i el set de cinema. Allà també s’hi fan xerrades formatives, com les que organitza la Taula d’Acció Social respecte a l’ús de la IA adaptat al context de les entitats socials de Terrassa, presentacions de projectes de diversos àmbits, com el sanitari o el social, o fins i tot celebracions d’efemèrides i gales d’empreses i entitats de la ciutat. No només això, sinó que el mateix Vapor de Prodis organitza iniciatives pròpies, com és el cas de la Fira de la Cervesa.
Aquesta afluència d’activitats, si se suma al fet que l’entorn de després de la restauració és percebut com a agradable i obert a tota la ciutadania, fa que el Vapor traspassi les fronteres locals i estigui en les llistes d’opcions d’entitats, empreses i institucions que no són de Terrassa pròpiament. Aquest és el cas de la celebració del Dia Mundial de la Talla Baixa, el passat 25 d’octubre, al Vapor de Prodis per part de l’Associació de Familiars i Afectats de Patologies del Creixement (AFAPAC), la qual té la seva seu a Barcelona.
“Col·labores amb un projecte inclusiu positiu”
La Taula d’Acció Social de Terrassa és una de les entitats de la ciutat que més propera és al Vapor Prodis, ja que la fundació que dona nom a l’edifici està dins l’agrupació. “És un espai molt interessant perquè és obert i perquè allà s’hi fa una activitat molt important de la ciutat quant a inclusió de persones amb diverses discapacitats”, ha destacat
Pere Cardús, membre de la Taula d’Acció Social, i ha afegit que el fet que “aquesta realitat de l’activitat diària” de la ciutat sigui visible per a la ciutadania “és molt positiu”. També ha mencionat la bona ubicació de l’espai, molt proper al centre, i l’accessibilitat, a més de la seva ambientació: “És molt bonic, agradable i distès”. “Vam triar-ho abans que estigués acabat”
Pere Amat
Nebridi Aróztegui
La primera a confiar en el Vapor de Prodis com a espai d’esdeveniments va ser l’empresa
Neklar. Segons el seu conseller delegat, Pere Amat, van prendre la decisió de celebrar els 40 anys de la corporació “abans que acabessin les obres”. Una tria que van fer “amb gust” i de la qual no es van penedir, ja que van poder encabir els prop de 400 convidats allà. Amat ha afirmat que les instal·lacions estan “molt ben dissenyades i construïdes” i que l’entorn és “molt agradable”. De fet, el sopar de Nadal d’enguany de l’empresa el duran a terme allà, ja que necessiten molt espai. També ha posat en valor la bona feina de l’equip tècnic i de coordinació, propis del Vapor: “Li estan traient bon partit”, ha conclòs.