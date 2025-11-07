En marxa una nova edició del Gran Recapte

El Gran Recapte del Banc dels Aliments ha donat el tret de sortida aquest divendres a Terrassa i a tot Catalunya, amb l’objectiu de recollir aliments per ajudar més de 230.000 persones en situació de pobresa. La campanya solidària, que finalitza aquest dissabte, celebra la seva dissetena edició sota el lema “Ho donem tot”, i manté el format mixt: es poden fer donacions físiques d’aliments o econòmiques.
A Terrassa, uns 450 voluntaris participen activament en la recollida i classificació dels productes als diferents supermercats de la ciutat. L’objectiu local és superar els 35.500 quilos d’aliments aconseguits l’any passat. Els productes més sol·licitats són llet, oli, arròs, pasta, llegum i conserves de peix, carn i productes infantils.
A nivell de país, uns 15.800 voluntaris s’han mobilitzat en 2.000 punts de recollida a tot Catalunya. Els Bancs dels Aliments, amb la col·laboració de diverses entitats socials, arriben mensualment a 230.000 persones. Les donacions econòmiques es podran fer fins al 23 de novembre a través dels canals oficials del Gran Recapte.
Un dels centres educatius adherits a la campanya solidària és el Col·legi Maria Auxiliadora (Salesianes Terrassa), que hi participa per tercer any consecutiu. La seva coordinadora, Susanna Giménez, explica que amb aquesta activitat també busquen que “els nens prenguin consciència que també es pot aprendre fora de l’escola”.
Giménez agraeix “la col·laboració de la ciutadania” i recorda que, ara que s’acosta Nadal, “no tothom té les mateixes facilitats que nosaltres”.