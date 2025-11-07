VÍDEO | Graven un conductor de patinet temerari a la N-150 en plena hora punta

La plataforma “Circuli per la dreta”, coneguda per denunciar a les xarxes socials conductes de risc a les carreteres catalanes, ha tornat a fixar-se en Terrassa. En un vídeo recentment difós a Instagram, es pot veure un conductor d’un patinet elèctric cometent diverses infraccions a la carretera N-150, en el tram proper a l’Hospital Universitari de Terrassa.
Les imatges mostren el vehicle de mobilitat personal (VMP) circulant entre cotxes en hora punta, canviant de carril de manera perillosa i agafant el trencall cap al centre hospitalari. Segons la plataforma, l’usuari incompleix diverses normes de trànsit: circular per una via interurbana (200 euros), no respectar un senyal d’STOP (200 euros), circular en sentit contrari (500 euros), envair una línia contínua (200 euros) i utilitzar auriculars mentre condueix (200 euros). En total, les sancions podrien arribar als 1.300 euros.
Des de “Circuli per la dreta” alerten irònicament que “a alguns usuaris de patinet els podria sortir més econòmic deixar-lo aparcat que assumir totes les multes”.
Aquest cas s’emmarca en un context d’augment constant de les sancions a Terrassa. El 2024 es van registrar 1.548 denúncies, un 11% més que l’any anterior i més del doble que el 2022. Les infraccions més habituals continuen sent circular per llocs inadequats o per la vorera, utilitzar auriculars o portar acompanyant.
Durant les campanyes de control que la Policia Municipal va dur a terme el 2024 es van formular 682 denúncies, mentre que enguany, amb cinc campanyes finalitzades, una a finals d'octubre, ja se n’han registrat 359. Els responsables municipals confien tancar el 2025 amb una xifra inferior, fet que interpretaran com un signe de normalització en l’ús dels patinets elèctrics.