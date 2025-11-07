La Fundació Impulsa s’apropa al teixit empresarial del Vallès

La Fundació Impulsa va reunir, dijous al vespre, al seu Festival Gastronòmic Solidari, més de 200 persones al restaurant Can Solà de Matadepera, en una vetllada que va combinar gastronomia, música i compromís social. L’acte, organitzat per la Fundació Impulsa, va servir per recaptar fons per a joves del Vallès en situació de vulnerabilitat, que gràcies a la Beca Impulsa poden continuar estudiant cicles de Formació Professional (FP) i accedir a noves oportunitats de futur.
Durant la trobada es va presentar el Projecte Impulsa al Vallès Occidental, i els assistents van conèixer de prop l’impacte del programa a través del testimoni de Marcos Ruiz, un jove participant, i del seu mentor, Toni Garcia, que van compartir com l’acompanyament personal i professional transforma vides.
El vicepresident de la Fundació Impulsa, Juli Ferrer, va subratllar el valor col·lectiu de la iniciativa: “Aquest festival ha demostrat una vegada més la força de la col·laboració entre persones, empreses i territori. Tots junts fem possible que molts joves tinguin una segona oportunitat.”
Un dels moments centrals de la nit el va protagonitzar Salva Ramon, ambaixador de la Fundació a Terrassa, que va apel·lar directament al teixit empresarial del Vallès: “La Fundació és una eina molt potent, però sense persones com vosaltres no pot funcionar. Necessitem recursos, aportacions i empreses que vulguin col·laborar-hi.” Ramon va remarcar la voluntat d’ampliar la xarxa d’Impulsa per arribar a tot el territori: “Aquest acte vol mostrar la unió entre Terrassa i Sabadell, amb l’objectiu d’expandir-nos a Sant Cugat, Cerdanyola, Rubí i altres localitats.”
També va recordar que el repte de la Fundació és ambiciós: “El nostre objectiu és arribar a tot Catalunya l’any 2030. Creiem en aquest projecte i sabem que anem pel bon camí. Els joves que formem són els que vosaltres busqueu per a les vostres empreses.”
Per una altra banda, les ambaixadores de Sabadell, Tània Nadal i Montse Argemí, van coincidir a destacar la importància de donar visibilitat al projecte i sumar noves empreses i particulars: “Només així podrem ajudar més joves any rere any.”
Espectacle gastronòmic
La vetllada va oferir també un ronqueig en directe d’una tonyina Balfegó, degustacions d’ostres, caviar, steak tàrtar i música swing amb el grup "Ni swing de calaix".
La fundació Impulsa va agrair la col·laboració de totes les empreses i persones que van fer possible que la totalitat de la recaptació es destini als joves Impulsers del Vallès, on ja s’han graduat més de 100 participants i hi col·laboren 135 mentors i 42 centres educatius.
Quin valor té impulsa?
Rosa Pujols, directora d’Impulsa: “El valor resideix en l’ajuda que reben joves, que tenen ganes i motivació per formar-se i créixer professionalment, però no tenen tots els mitjans per fer-ho. Tant l’equip psicopedagògic com els mentors, tots voluntaris, els acompanyen i els guien en aquest procés.”
Salvador Ramón, Impulsa Terrassa: “Impulsa dona oficis: un ofici ningú te’l podrà prendre mai, una vegada l’aprens, no el perds. Estem veient com els oficis s’estan perdent. Donem suport als que ho necessiten, personalment i econòmicament, perquè desenvolupin un ofici. Joves que potser estarien en mercats precaris poden acabar tenint el seu negoci”“Ser mentor és una gran manera de col·laborar. No requereix de molts de temps i tant tu com el jove creixereu molt, l’ajuda és mútua. Et permet conèixer una realitat, lluny del nostre dia a dia, i a tenir fe en el futur. Els empresaris a vegades pensem que tot és fosc, i t’adones que hi ha gent amb ganes de treballar”.
Marcos Ruiz, jove mentoritzat: “La tasca de Fundació Impulsa és molt important. Als joves que estudiem una Formació Professional no sempre se’ns dona visibilitat. La relació amb els mentors és clau, a més d’aportar-te coneixements i contactes, t’acompanyen en molts sentits de la teva vida”
Paula Espinar, exmentora d’Impulsa: “Ser mentor és una gran manera de col·laborar. No requereix de molts de temps i tant tu com el jove creixereu molt, l’ajuda és mútua. Et permet conèixer una realitat, lluny del nostre dia a dia, i a tenir fe en el futur. Els empresaris a vegades pensem que tot és fosc, i t’adones que hi ha gent amb ganes de treballar”.