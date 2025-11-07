Tall de trànsit a la carretera de Rubí

El tram de la carretera de Rubí, comprès entre l'avinguda de Santa Eulàlia i la plaça de Jaume Jover, estarà completament tallat al trànsit a partir de dilluns 10 de novembre fins al 5 de desembre, afectant la mobilitat en transport públic i vehicle privat.
Aquest tall és part de les obres del Pla de Millora Urbana de la carretera de Rubí, 223. Els vehicles i autobusos trobaran desviacions significatives a causa d'aquestes millores. Els autobusos de les línies L8 i L9 modificaran els seus recorreguts, mentre que els passatgers hauran d'adaptar-se a les noves parades assenyalades.
Canvis en les línies d'autobús
Els autobusos de la línia L9 circularan per l'avinguda de Santa Eulàlia i el carrer del Tren de Baix, anul·lant les parades de l'Arxiu Comarcal i del Segle XX. D'altra banda, la línia L8 seguirà la ruta pel carrer de Guillem de Muntanyans i l'avinguda de Santa Eulàlia, deixant sense servei les mateixes parades. Es posarà una parada provisional al carrer de Torras i Bages, 153.
Afectacions per als vehicles privats
Els conductors que necessitin accedir a Terrassa per la carretera de Rubí hauran de seguir els desviaments per l'avinguda de Santa Eulàlia i els carrers de Valls i de Torras i Bages, o pel carrer de Tren de Baix. Aquests desviaments poden suposar retards en el trànsit a la zona.
Els vehicles que circulin en sentit sud per la carretera de Rubí i necessitin arribar als barris de Can Jofresa, Les Fonts o altres municipis, podran fer-ho pels carrers de Navas de Tolosa i de Guillem de Muntanyans abans de reincorporar-se a la carretera.
Possible impacte en la puntualitat
Els autobusos de la línia L10 adaptaran el seu recorregut, però utilitzaran totes les seves parades habituals. No obstant això, els desviaments podrien causar retards i alteracions en els horaris.
L'Ajuntament avisa que els usuaris del transport públic i els conductors privats estiguin atents a les variacions en els itineraris per evitar interrupcions significatives en els seus desplaçaments diaris.