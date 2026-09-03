La Fundació Educativa de Terrassa es converteix en Funeduca: "Canviem la forma, però no la feina ni el compromís"

La Fundació Educativa de Terrassa ha aprofitat l'inici del curs escolar per presentar públicament la seva nova identitat de marca. A partir d'ara, l'entitat es coneixerà com a Funeduca i estrenarà un nou logotip de traç fluid i orgànic en to turquesa, així com una renovada paleta de colors que s'anirà aplicant de forma progressiva a la seva pàgina web i als perfils oficials de les xarxes socials.
Aquesta transformació respon a la voluntat de l'organització de guanyar claredat, dinamisme i proximitat en la seva estratègia comunicativa, després d'anys de creixement sostingut en què ha anat consolidant espais d'acompanyament i projectes d'intervenció arrelats als diferents barris de la ciutat. La nova imatge busca reflectir els valors fundacionals de la institució, centrats en la confiança, el compromís social i el suport comunitari.
Respecte al sentit d'aquesta evolució, el director general de l’entitat, Josep Rodríguez, ha remarcat: "Canviem la forma, però no la feina ni el compromís".
L'anunci oficial s'ha fet mitjançant un vídeo divulgatiu a les seves plataformes digitals on es mostra el canvi visual. L'actualització d'imatge s'emmarca en un procés més ampli de renovació del relat institucional que es desenvoluparà durant els pròxims mesos per enfortir l'entitat. Tot i el canvi estètic, la fundació mantindrà la seva tasca diària d'atenció a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat per afavorir les oportunitats educatives i la cohesió social a Terrassa.