L'Ateneu Candela celebra el seu 25è aniversari de servei social autogestionat:"Pensem que la feina comunitària s'ha de celebrar"

El teixit d’entitats socials i culturals de Terrassa estan d’enhorabona. El centre social autogestionat Ateneu Candela celebra divendres i dissabte el seu 25è aniversari amb activitats que ompliran de festa i de reflexió les parets de la seva seu, situada al carrer de Montserrat nº136. “Aquesta celebració té el component de mirar enrere i valorar la feina feta, però també de pensar en el futur i encarar-lo amb ganes de seguir endavant”, ha afirmat al Diari de Terrassa Guillem Domingo, un dels socis i participants de l’Ateneu.
El naixement d’aquest espai social beu de dues de les lluites més prolífiques dels anys 90: la denúncia de l’especulació immobiliària i el moviment antiglobalització. “La gent que va fer néixer el projecte estava vinculada al moviment Okupa i a l’exigència de l’existència d’espais autogestionats que fossin el sostre per a altres moviments socials de la ciutat”, ha especificat Domingo. Amb aquesta idea en ment, l’Ateneu Candela es va establir als baixos d’un edifici del carrer de la Rutlla, que ràpidament es va convertir en un lloc de referència per als diversos col·lectius de la ciutat que oferia “un espai de trobades i d’oci alternatiu, més comunitari i menys consumista”, ha descrit el soci de l’Ateneu.
Una mudança consolidadora
“L’espai va quedar-se petit de seguida, perquè el projecte creixia, tenia una activitat forta i una participació important”, ha declarat. Per això, la següent passa lògica va ser la de buscar un nou indret més ampli. Finalment, l’Ateneu Candela es va establir a la seva seu actual, que és “una antiga nau tèxtil dins del que es coneixia com el Vapor Albiñana”, ha explicat Domingo.
L’aposta pel nou local actual va suposar començar a pagar un lloguer i, a més, una rehabilitació de l’espai que va durar dos anys i que van fer manualment i voluntària els integrants de l’entitat. Amb tot, el projecte ja tenia uns fonaments ferms: “L’Ateneu Candela va ser el primer que va fer una passa decidida per poder tenir continuïtat en el temps”, ha destacat el soci, una estabilitat que altres projectes nascuts en un context similar a la ciutat, no van poder tenir.
No només això, el canvi de seu va venir de la mà d’un canvi en la filosofia de l’Ateneu. “El primer local estava més vinculat als moviments socials i els col·lectius, mentre que el nou va possibilitar que es desenvolupés amb una idea de convertir-lo més en un espai comunitari, és a dir, no tant on hi vas perquè el teu col·lectiu fa alguna cosa allà, com en un espai on qualsevol ciutadà pot entrar-hi per iniciativa pròpia i amb un component de programació cultural molt més important”, ha comentat Guillem Domingo.
Un futur prometedor
“Som molt de la filosofia que aquesta feina comunitària s’ha de celebrar”, ha assegurat Domingo. Ara, 25 anys després d’aquella llavor autogestionada fos plantada, l’Ateneu Candela amb il·lusió i amb ganes d’arribar a més terrassencs. “Un dels nostres reptes principals és fer créixer el nombre de sòcies que ens ajuden a poder obrir cada dia”, ha dit.