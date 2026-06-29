LGBTIQ+, un col·lectiu amb passat, present i futur

'L' de lesbianes, 'G' de gais, 'B' de bisexuals, 'T' de transgènere, 'I' d'intersexual, 'Q' de queer i el '+' de totes les altres identitats sexuals i de gènere que han estat històricament oprimides. El col·lectiu LGBTIQ+ és integrador per defecte i és un dels pilars fonamentals de la lluita social d'avui dia, conjuntament amb el feminisme i l'ecologisme. Tot i això, a vegades se sol pensar que la lluita LGBTIQ+ és relativament recent, però les lesbianes, els gais, les persones bisexuals, transgènere, intersexuals i queers ja lluitaven pel dret més bàsic de tots, existir en pau i en públic, des de fa molts anys. Precisament això és el que ha volgut destacar l'Orgull LGBTIQ+ de Terrassa enguany, que el moviment té unes arrels fortes sobre les quals s'està construint un col·lectiu robust.
"Sempre parlem de tot el que es va lluitar al passat, de totes aquelles coses que les persones LGBTIQ+ van viure. Són coses que nosaltres hem de tenir molt present perquè no tornin a passar", ha comentat l'Iris Pasqual, presidenta de Homies Pride Terrassa, l'entitat que ha organitzat l'esdeveniment per segon any consecutiu. Ella ha destacat la figura d'en Lluís Rambla, arquitecte, activista i medalla de la ciutat, com a referent local principal en la defensa del col·lectiu i els seus drets. "Va ser una persona que va lluitar moltíssim i sempre el tenim molt present", ha assegurat Pasqual, "ell i moltíssimes altres persones", ha matisat.
D'aquesta base, aquestes arrels, el moviment LGBTIQ+ creix amb força, ja que cada vegada són més presents i visibles a la vida de la ciutadania terrassenca. Això no ho han aconseguit del tots sols, soles i solis, sinó que han tingut aliats dins del teixit social de la ciutat que les ha obert les portes amb naturalitat. "La part de la cultura popular de Terrassa és molt important per a nosaltres —ha declarat la presidenta de Homies Pride—. Creiem que també fa xarxa, fa comunitat i creen espais segurs". Per cap altra raó han estat presents durant la manifestació que ha tingut lloc aquest diumenge a la tarda, la qual, a més d'aplegar uns centenars de persones, ha comptat amb la presència i les actuacions de la Pàjara, els Castellers de Terrassa i la Batucada So M Maurina.
Així, seguint amb la metàfora, amb unes arrels ben plantades i un tronc i unes branques resistents i estructurades, el col·lectiu LGBTIQ+ pot treure les seves fulles del color verd de l'esperança, tot i que el clima social no sigui el més adequat. "Tenim por dels discursos d'odi, els quals estan molt presents i estan agafant molta força", ha admès Iris Pasqual. Tot i això, ha afirmat, "no vol dir que ells guanyin més terreny" i ha dit que el moviment travessa "un bon moment en què la gent, sigui o no del col·lectiu, també participa" i els dona suport.
Part del seu èxit també ve propiciat per l'alegria que transmeten, tant dels seus símbols com de les mateixes persones que formen part del col·lectiu i de les seves celebracions. "Estem acostumats a fer manifestacions, a sortir al carrer i queixar-nos, però també hem de tenir un moment de gaudir i simplement ser nosaltres mateixos", ha destacat Pasqual. Enguany, després de la manifestació, la qual ha estat prou festiva durant el seu recorregut, Homies Pride han organitzat una festa amb música i un espectacle. "És un moment també de fer comunitat, d'estimar-nos i deixar-nos dur", ha declarat, i ha opinat que la part festiva de l'Orgull "és molt important i ens l'hem de regalar nosaltres mateixos".