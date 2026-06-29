FOTOS | Terrassa celebra l'Orgull LGBTIQ+

El col·lectiu LGBTIQ+ de Terrassa ha sortit als carrers aquest diumenge a la tarda per celebrar el dia de l'Orgull. Unes centenes de persones han recorregut diversos carrers del centre de la ciutat amb pancartes a favor dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queers i en contra dels discursos d'odi. Durant el recorregut, la Pàjara, els Castellers de Terrassa i la Batucada So M Maurina han dut a terme actuacions per acompanyar els manifestants.
FOTOS: NEBRIDI ARÓZTEGUI