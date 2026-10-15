Marc Ribas es pronuncia sobre el debat de la truita de patates: "No li cal ceba perquè quedi melosa"

El debat mil·lenari sobre si la truita de patates ha de portar ceba o no continua cremant a les xarxes socials, i ara ha rebut un cop d'efecte des de Terrassa. El reconegut xef terrassenc i estrella mediàtica catalana Marc Ribas ha estat implacable sobre aquesta qüestió en el darrer episodi del pòdcast La cullerada (Time Out), on ha compartit micròfon amb Andreu Juanola.
A la conversa, Ribas comença recurrint a la pròpia definició del plat per defensar la seva postura: “Anem a analitzar-ho lèxicament. Com es diu? Truita de patates”. Davant l'apunt de Juanola sobre el fet que no tots els plats llisten tots els seus ingredients, el xef de Terrassa recorda que la recepta original no s'anomena "truita de patates i ceba".
Preguntat sobre si la ceba empitjora el plat, Ribas reconeix entre riures: “Realment, tant me fot. Si la truita està ben feta, està ben feta”. Tot i treure-hi ferro, admet que el conflicte l'excita tant que un dia li va valdre gairebé amenaces de mort per part dels defensors de la ceba.
Més enllà del nom, el cuiner egarenc argumenta tècnicament per què prescindeix d'aquest ingredient. Segons Ribas, “el punt dolç de la ceba, quan està molt treballada, amb l'ou no va massa bé”, i afegeix una advertència molt gràfica: “Si no l'has fet prou, et queda el punt sulfurós, i el punt sulfurós amb l'ou et fot d'hòsties”.
Davant la típica justificació que la ceba aporta un plus de melositat, Ribas sentencia: “Si no et queda melosa de per si, és que no l'has fet seguint les passes adequades”. Per rematar el seu argument, remunta la recepta als seus orígens: “La truita de patates té l'origen a Galícia. Si tu vas a buscar la truita de Betanzos, i veus quina passada de cremós té de la manera que ho fan, veus que no li cal ceba”.
Les declaracions han tornat a encendre el debat a les xarxes socials entre els amants de la gastronomia. I tu, ets del bàndol del xef de Terrassa o necessites la ceba sí o sí?