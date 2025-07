Pantalles per facilitar la intermodalitat a Ferrocarrils

Les estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Terrassa han incorporat noves pantalles informatives amb l’objectiu de fomentar la intermodalitat entre els diferents operadors de transport públic de la ciutat. Aquesta actuació forma part del projecte municipal “Edificis intel·ligents”, impulsat per l’Ajuntament de Terrassa per apropar la informació de mobilitat a la ciutadania i millorar l’experiència dels usuaris del transport públic.

Les pantalles proporcionen informació útil i en temps real sobre els diferents serveis de transport amb què l’usuari pot enllaçar des de cada estació, facilitant la connexió entre línies i operadors de manera més eficient. Concretament, hi apareixen els temps d’arribada i les freqüències de pas de la línia R4 de Rodalies Renfe, així com les previsions de pas dels diferents autobusos urbans de TMESA i els seus enllaços. Les dades són subministrades per les diferents operadores de transport.

Actualment, les terminals de FGC amb aquest nou servei són l’estació Terrassa Rambla, amb la pantalla ubicada a l’entrada, al costat de l’escala mecànica; l’estació Vallparadís Universitat, amb la pantalla situada a l’accés al vestíbul superior; l’estació Terrassa Nacions Unides, amb pantalla al vestíbul principal; i l’estació Les Fonts, on la pantalla s’ha instal·lat al vestíbul de sortida de l’andana de la via 1. Aquestes millores volen facilitar la planificació dels desplaçaments diaris i contribuir a una mobilitat urbana més sostenible i connectada que estigui pensada per fer la vida més fàcil als usuaris de Ferrocarrils.