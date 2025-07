Èxit d’assistència a les Nits d’Estudi de la Biblioteca Central

La iniciativa “Nits d’Estudi” de la Biblioteca Central de Terrassa ha tancat l’edició d’enguany amb xifres positives que trenquen la tendència decreixent dels darrers anys. El passat 27 de juny va concloure aquesta proposta municipal, que des del 19 de maig ampliava l’horari d’obertura de l’equipament fins a mitjanit per facilitar a l’alumnat un espai d’estudi en condicions òptimes durant el període d’exàmens, especialment en la preparació de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).

Segons les dades fetes públiques per l’Ajuntament, enguany s’ha registrat un increment destacat d’usuaris. En total, 7.300 persones han fet ús d’aquest servei, superant les 6.100 de l’any passat i situant-se com la primera pujada des del 2019. Aquest repunt trenca amb quatre anys consecutius de descens en la participació, una tendència que s’atribuïa a la pandèmia i a l’augment d’alternatives digitals per a l’estudi.

Pel que fa al perfil de l’alumnat, les dones han tornat a ser majoria, representant el 60% dels usuaris. Tot i això, la presència masculina ha crescut significativament, passant del 32% el 2024 al 40% aquest 2025. L’afluència ha estat especialment intensa a mesura que s’apropava la data de les PAU,

Premis a l’excel·lència

En relació amb els resultats acadèmics, aquest dimecres, 9 de juliol, es reconeixeran els nou alumnes que han obtingut una nota mitjana superior al 9 en les PAU d’aquest any. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic Vapor Gran i servirà per posar en valor l’esforç d’aquests estudiants, que provenen de cinc centres diferents de la ciutat: Montserrat Roig, Torre del Palau, Cingle, Tecnos i Escola Pia.