Més de 894.000 euros per cobrir partides socials

L’Ajuntament de Terrassa portarà al ple l’aprovació d’una transferència de crèdit del pressupost municipal per un import total de 894.705,34 euros, tal com ha explicat la tinenta d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Laura Rivas, durant la Comissió Informativa de l’àrea. Segons Rivas, bona part de l’import es destinarà a reforçar partides socials com ajuts i convenis i el servei de teleassistència, així com de foment i col·lectors, entre altres, amb l’objectiu de “cobrir necessitats i complir compromisos adquirits amb la ciutadania”.

Des de l’oposició, Javier García del PSC, i la regidora d’ERC Ona Martínez, han demanat “quines mesures es preveuen perquè això no torni a passar” i han advertit que caldrà fer “un seguiment continuat, sobretot a Acció Social”, perquè poden ser necessàries noves transferències si no s’han previst recursos suficients.

La republicana Ona Martínez ha expressat que “entenem que el pressupost és viu i pot requerir ajustaments com aquesta transferència”. Tot i això, ha assenyalat que els preocupa especialment que “en els informes es reconeix que en l’aprovació inicial del pressupost de 2025 no preveia 738.500 euros corresponents a la convocatòria de subvencions d’acció socioeducativa que donen suport a diferents projectes”. Martínez ha afirmat que al llarg dels anys “la situació és estructural i l’àrea d’Acció Social ens continua demanant transferències regulars de crèdit”.

Laura Rivas ha respost que “no es tracta d’una partida no pressupostada, sinó que no es va pressupostar de manera suficient. Cada vegada hi ha més persones en situació de necessitat, i la pressió social acumulada durant aquest any ha fet que s’hagin redistribuït recursos d’unes partides a d’altres, i ara cal complementar-les”.

La tinenta d’alcalde també ha explicat que “estem mantenint reunions constants amb totes les àrees per entendre quines decisions s’han pres, quins compromisos s’han hagut d’atendre i quins ajuts s’han concedit, i com això ha anat consumint part del pressupost inicial. Ara hem de suplementar-lo, i estem fent aquest exercici d’anàlisi per evitar que la situació es repeteixi el 2026. Hem de revisar el funcionament i veure com s’ha d’abordar. Intentarem afinar més”, ha dit. També s'ha compromès a explicar les actuacions de foment relacionades amb els plans d’ocupació.

Els tècnics han descrit a la comissió que s’estudiaran els marges que es poden recuperar recursos tant pels que es necessiten com pels fons de contingència perquè segurament l’àrea social necessitarà noves injeccions d’aquí a final d’any.

En el marc de la comissió s'ha donat, a més, a conèixer la creació de nous llocs de treball al servei de polítiques socials d’habitatge.

El ple aprovarà el crematori d’animals

L’Ajuntament de Terrassa portarà al ple l’aprovació definitiva de la gestió i prestació dels serveis de cremació d’animals de companyia un cop desestimades les al·legacions que s’han presentat durant el període corresponent. L’Ajuntament preveu que el servei entri en funcionament al llarg de l’any vinent. La iniciativa “vol donar resposta a la creixent demanda que hi ha a la societat per afrontar la defunció dels animals domèstics”. La proposta de Funerària consisteix “a oferir un servei integral, des del decés de l’animal fins a la seva destinació final”.