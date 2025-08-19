Terrassa

Restitueixen les banderes de la façana de l'edifici del l'Ajuntament

Es van treure a conseqüència del temporal del 12 de juliol

Publicat el 19 d’agost de 2025 a les 13:25
Actualitzat el 19 d’agost de 2025 a les 17:11

Les quatre banderes retirades per l'Ajuntament a principis d'aquest mes, tornen a onejar a la façana principal de l'edifici del consistori, al raval de Montserrat. Es van haver de treure com a mesura de precaució després que el pal de la bandera espanyola caigués el passat 12 de juliol, amb motiu del fort temporal que es va patir a la ciutat. No va ser l'únic incident i la bandera de Terrassa també va quedar penjada, sense caure, però sense onejar.

 

L'Ajuntament terrassenc va decidir retirar totes les banderes, la de Terrassa, la senyera, l'espanyola i l’europea, i revisar l’estat de tots els pals. Després de les pertinents inspeccions i dur a terme les reparacions per garantir la seguretat i evitar qualsevol incidència, aquest dimarts s'ha procedit a la seva recol·locació i ja onegen al balcó de l'edifici del raval de Montserrat.

