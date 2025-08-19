Restitueixen les banderes de la façana de l'edifici del l'Ajuntament

Les quatre banderes retirades per l'Ajuntament a principis d'aquest mes, tornen a onejar a la façana principal de l'edifici del consistori, al raval de Montserrat. Es van haver de treure com a mesura de precaució després que el pal de la bandera espanyola caigués el passat 12 de juliol, amb motiu del fort temporal que es va patir a la ciutat. No va ser l'únic incident i la bandera de Terrassa també va quedar penjada, sense caure, però sense onejar.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tUn operari col·locant l'estendard de la ciutat\r\n\tLluís Clotet\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nL'Ajuntament terrassenc va decidir retirar totes les banderes, la de Terrassa, la senyera, l'espanyola i l’europea, i revisar l’estat de tots els pals. Després de les pertinents inspeccions i dur a terme les reparacions per garantir la seguretat i evitar qualsevol incidència, aquest dimarts s'ha procedit a la seva recol·locació i ja onegen al balcó de l'edifici del raval de Montserrat.\r\n