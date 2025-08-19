Terrassa

Tall de trànsit al carrer Gasòmetre

Amb motiu dels treballs de millora de la xarxa de clavegueram i altres actuacions

  • Es tallarà el trànsit all carrer Gasòmetre

ARA A PORTADA

Publicat el 19 d’agost de 2025 a les 15:45
Actualitzat el 19 d’agost de 2025 a les 15:51

Des d'aquest dimarts 19 fins al divendres 29 d'agost i, amb motiu dels treballs de millora de la xarxa de clavegueram i de les actuacions complementàries de pavimentació i asfaltatge continguts en el Projecte de millora dels asfaltats a diferents carrers de la ciutat, es tallarà el trànsit al carrer Gasòmetre, cantonada amb el carrer d’Avinyó.

Aquests treballs han estat fets en tres fases: la primera, del 8 de juliol al 4 d’agost, amb treballs de millora del clavegueram; la segona, del 4 al 15 d'agost, amb obres per part de l’empresa municipal TAIGUA de canvi de canonades d’aigua potable; i aquesta tercera, amb la finalització dels treballs de pavimentació de voreres per la formació d'una cruïlla elevada a la cantonada del carrer Gasòmetre amb el passatge Pere Comerma. Posteriorment, es duran a terme tasques d’asfaltatge i senyalització del carrer previstes pel mes de setembre.

Notícies recomenades