Els Minyons s'exhibeixen al País Basc

L'estada dels Minyons de Terrassa al País Basc ha estat tot un èxit. La colla terrassenca ha aprofitat la seva presència a les festes de Larrabetzu i Llodio per seguir preparant el segon tram de la temporada i dur a terme castells de set i de vuit. Un total de 260 membres de la colla van integrar aquesta expedició.
A la localitat biscaïna de Larrabetzu, els Minyons van executar dos pilars de 4, van descarregar el 3 de 7, el 5 de 7, el 4 de 8 (el primer que els Minyons fan al País Basc en els tres viatges que hi han fet), el 4 de 7 amb el pilar, el 4 de 7 i un vano de 5.
D'altra banda, a Llodio (Àlaba) van signar dos pilars de 4, el 3 de 7, el 4 de 8, el 4 de 7 amb el pilar, el 5 de 7 i el vano de 5.
Amb aquest desplaçament, els de Cal Reig han iniciat el segon tram de la temporada, que els durà fins a la diada de la Colla, que tindrà lloc el diumenge 16 de novembre. Els malves reprendran els assajos a Cal Reig aquest dimecres. La propera actuació serà aquest mateix diumenge a Lloret de Mar.