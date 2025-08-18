Terrassa

FOTOS | El concurs de l'estiu: Tòquio, els Picos de Europa i Tànger

Publicat el 18 d’agost de 2025 a les 12:42

Seguim amb altra entrega de les fotografies del nostre concurs de fotos d'estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti.

Els nostres lectors ens segueixen explicant les seves vacances. Aviat anireu veient-ne més! Recordeu que teniu temps fins a l'11 de setembre per a participar-hi

Terrassencs per tot el món

Postals d'un estiu global

El concurs de l'estiu ja és en marxa

Daniel Dionís
  • Parc Mount Robson, a les Rocalloses, Canadà -
Gemma Solsona
  • Sete Cidades, illa de Sao Miguel, Açores -
Tamara Trejo
  • Posta de sol al volcà del Mont Batur, Bali -
Aleix Delgado
  • Camí de Cal Mosqueta, Sant Lloreç de Morunys, Solsonès -
Dalia Hidalgo
  • Celebrant la Festa Major amb la bandera de Terrassa a Tòquio -
Rubén Ropero
  • Vacances a Braga -
Maite Casanovas
  • Picos de Europa -
Kevin Valero
  • Les Îles du Frioul, Marsella -
Mingo Ferran
  • Solidaritat amb Palestina al cor de la medina de Tànger, al Marroc -
Luis Casas
  • Descansant al Mediterrani -

