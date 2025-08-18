Tres noves àrees infantils inclusives

L’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte per a la millora de tres àrees de joc infantil per tal de transformar-les en espais de joc inclusius, en què tots els nens, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o cognitives, puguin accedir-hi, gaudir i jugar plegats sense barreres. El projecte se centra en la renovació de les àrees de jocs infantils del parc del Nord, al barri de Sant Pere, l’àrea del carrer de Morella, al barri de Can Palet, i la plaça del Mas Isarn, situada al polígon industrial de Can Petit.
La tinenta d’alcalde i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assenyala: "Amb aquesta actuació fem un pas més per avançar cap a una ciutat més accessible i inclusiva. Garantir el dret dels infants al joc i al lleure, també per als que tenen alguna discapacitat, és garantir la seva plena participació en la vida comunitària. Convertir aquests tres parcs en espais inclusius significa trencar barreres, visibilitzar la diversitat i construir una ciutat que cuida, educa i integra des de la infància".
Àrea de jocs infantil del parc del Nord
A l’àrea de joc del parc del Nord, situada al costat del carrer dels Ferroviaris, i molt pròxima a l’Escola Heura, el projecte manté la zona de jocs existent amb paviment de sorra i una superfície aproximada de 125 m2 , i en crea una de nova al costat, arribant així als 220 m2. Seguint els suggeriments de la direcció de l’escola Heura, tres dels costats del perímetre de la peça nova per a jocs inclusius estaran delimitats per una tanca, de manera que la zona quedarà oberta només per la part que confronta amb la peça actualment existent.
El paviment de cautxú d’aquesta peça també diferenciarà cromàticament la zona de seguretat de cada joc. Es conservaran els arbres existents per mantenir una ombra adequada, així com la font actual, que ja està adaptada. En quant als jocs inclusius, a la zona amb paviment de cautxú es preveu instal·lar un gronxador amb una cistella niu, una caseta accessible, un joc sonor musical i un panell lúdic. Pel que fa a l’espai amb paviment de sorra es substituiran els elements existents per un gronxador amb una cistella niu, un balancí de molles doble amb respatller i una caseta amb tobogan doble. Pel que fa a la zona de joc infantil ubicada al carrer de Morella, es proposa ampliar l’àrea de jocs actual, que és de poc més de 90 m2, ampliant-la a través de l’esplanada annexa al pati de l’Escola Auró, de forma que la superfície de jocs superi els 500 m2 i pugui donar servei als usuaris de l’escola.
L’espai actual mantindrà el paviment de sorra i es renovarà la tanca perimetral. L’àmbit de l’ampliació comptarà amb una zona d’accés amb paviment de formigó, una zona de jocs inclusius amb paviment de cautxú, i una zona pavimentada amb sorra. També s’hi incorporaran punts de llum, una font i bancs adaptats i arbres disposats al voltant del perímetre. Pel que fa als jocs, a la zona de cautxú es preveu instal·lar un balancí de molla, un joc de rotació, un gronxador niu i un trampolí, tots ells inclusius. La zona de sorra tindrà una caseta accessible tipus vaixell, un conjunt d’escalada i una caseta de robínia amb tobogan metàl·lic.
A la zona de joc infantil de la plaça del Mas Isarn el projecte proposa substituir completament la zona actual de jocs per als més petits, delimitada actualment per una tanca, i mantenir la zona de jocs per a infants més grans i l’àrea amb aparells esportius. Els treballs suposaran l’eliminació de bona part del muret de contenció que separa els dos nivells que té de l’àmbit i aprofitar el desnivell per crear un petit turó que es transformarà en un espai amb tres tobogans, un d’ells inclusiu, i elements de grimpada (cordes i preses per escalada). Aquesta zona comptarà amb diverses rampes per facilitar l’accés de cadires de rodes, amb una pendent inferior al 6%. La font i les papereres existents se substituiran per altres d’adaptades. En quant a la resta de jocs inclusius, es preveu instal·lar un balancí de molles, un joc de rotació, un gronxador niu, un joc interactiu amb pilotes i un joc amb xarxa. Finalment es realitzarà una tanca perimetral que clogui parcialment tot l’espai pels costats sud-oest, sud i sud-est, a poca distància de la vorera que ressegueix el carrer de la Castellassa i el seu xamfrà amb la carretera de Castellar, amb un portal d’accés a l’alçada de l’actual pas de zebra del carrer de la Castellassa.
Des del Consistori, es preveu que les obres de l’àrea de joc infantil del carrer de Morella i del parc del Nord es duguin a terme l’any 2026, i la de la Plaça Mas Isarn entre finals de 2026 i inicis de 2027. El termini d’execució de les obres serà de sis mesos per a cadascuna, amb un pressupost total de 962.463 euros, dels quals 148.791 corresponen a l’àrea infantil de parc del Nord, 346.624 a la del carrer de Morella i 449.046 a la plaça del Mas Isarn.