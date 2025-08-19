Terrassa

FOTOS | El concurs de l'estiu: Istambul, Covadonga i les piràmides

ARA A PORTADA

Publicat el 19 d’agost de 2025 a les 12:07

Per bé que l'onada de calor ja s'ha acabat, l'estiu continua en marxa. Els nostres lectors continuen amb les seves vacances i ens en fan arribar la prova.

Encara queden més de de tres setmanes per participar al concurs de fotos d'estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti.

Els nostres lectors ens segueixen explicant les seves vacances. Aviat anireu veient-ne més! Recordeu que teniu temps fins a l'11 de setembre per a participar-hi

Consulteu també la resta de galeries:

FOTOS | El concurs de l'estiu: Tòquio, els Picos de Europa i Tànger

FOTOS | El concurs de l'estiu: La Ràpita, Seül i la República Dominicana

FOTOS | Venècia, Indonèsia i el Mont Saint-Michel

FOTOS | El concurs de l'estiu: Arcos de la Frontera, Moçambic i Bali

FOTOS | Més fotos a concurs: Tunísia, Perú, Valladolid i S'Agaró

FOTOS | El concurs de fotos del Diari de Terrassa

Terrassencs per tot el món

Postals d'un estiu global

El concurs de l'estiu ja és en marxa

Patrícia Rodríguez
  • Enlairant l'estiu -
Ivet Cárceles
  • Amb l'esperit de Terrassa al punt més alt d'Istambul, entre Europa i Àsia -
Sheila Ortiz
  • Una mare cuida de la seva cria al llac d'Enol, Covadonga, Astúries -
Cristina Murillo
  • Torres Petronas, Kuala Lumpur, Malàisia -
Gerard Solà
  • Al tempe d'Abu Simbel, Asuán, Egipte -
Núria Balasch
  • Davant la piràmide de Keops, Guiza, Egipte -
Jaume Marsó
  • Un petó davant les coves d'Ajuy, Fuerteventura, Illes Canàries -
Alba Oliveres
  • Dos germans que s'estimen a l'Estartit, amb els colors del seu equip -
Rafita Prados
  • Després de coronar el pic de Bastiments, al Ripollès -
Acacio Luis Friera
  • "Cadires buides, fulla cremada", a la Rambla d'Ègara -

Notícies recomenades