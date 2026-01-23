“Soc un malalt de la IA, em fascina i atemoreix a parts iguals”

Als seus vídeos, Terrassa apareix en ruïnes, envoltada de fum, amb monuments que volen, carrers deserts i una atmosfera digna de qualsevol pel·lícula postapocalíptica. Però darrere d’aquestes imatges creades amb intel·ligència artificial hi ha una mirada profundament local. La d’en Juanfra, terrassenc de 59 anys, creador del compte d’Instagram @juanfrasilosenovego, que en pocs mesos s’ha convertit en un dels fenòmens virals més comentats de la ciutat.
El seu perfil ja supera els 3.000 seguidors i acumula milions de visualitzacions, amb vídeos que no han deixat indiferent ningú. “Sempre m’ha agradat moltíssim el món de la imatge i de la fotografia”, explica. Llicenciat en Psicologia, la intel·ligència artificial ha estat present en el seu imaginari des de fa dècades, quan encara s’associava a la psicologia dels robots. Però no va ser fins fa uns anys que va començar a experimentar-hi de manera creativa.
Les primeres publicacions fetes amb IA al seu Instagram daten del 2023. En aquell moment, utilitzava Midjourney per crear imatges on combinava la seva cara amb personatges de cinema o de la música. “Tot era perquè ho veiessin els meus amics, sense pretensions de res”, recorda. Amb el temps, però, va anar perfeccionant la tècnica i el salt definitiu va arribar amb la creació de vídeos.
La intel·ligència artificial no només forma part del seu vessant artístic, sinó també del seu dia a dia professional. Juanfra és propietari del restaurant Tasta’m, a Terrassa, on va començar a fer servir continguts creats amb IA arran d’un problema inesperat. Després que la SGAE els reclamés una compensació pels drets d’imatge i so del contingut es reproduïa a les pantalles del local, va decidir que tot el que s’hi veiés i s’hi escoltés seria creació pròpia feta amb intel·ligència artificial.
“Ningú feia això a Terrassa”
El gran punt d’inflexió al seu perfil va arribar amb un vídeo molt concret: el dia que el monument de la Dona Treballadora sortia volant com un coet. Aquella publicació va arribar a les 410.000 visualitzacions i va marcar un abans i un després. “Allà em vaig adonar que aquí hi havia un forat per fer contingut. Ningú feia coses amb IA sobre Terrassa”, explica. Des d’aleshores, fins i tot li ha sortit alguna feina vinculada a vídeos promocionals per a empreses.
Actualment, combina continguts clarament locals —com la Masia Freixa, l’Ajuntament o altres espais emblemàtics— amb creacions més personals. “Això és un caramel·let per aconseguir viralitat, als terrassencs els agrada veure els Simpsons corrent pels seus barris”, diu. Cada vídeo li suposa, com a mínim, una hora de feina, i treballa principalment amb eines com Kling i Freepik.
Tot i l’estètica fosca, Juanfra insisteix que els seus vídeos no tenen cap intenció reivindicativa. Les idees neixen del dia a dia de la ciutat —carreteres, espais urbans, contenidors plens— i de la seva afició pel cinema postapocalíptic. “El meu únic propòsit és promocionar Terrassa”, assegura, tot mostrant-se crític amb l’ús polític que alguns fan de les seves imatges.
Fascinat i alhora inquiet per l’avenç de la IA, admet que “és una caixa negra” i que provocarà la pèrdua de molts llocs de feina. Tot i això, té clar que continuarà creant mentre li duri la il·lusió. I si algun element s’ha convertit ja en el seu segell personal, és la Dona Treballadora. “Li demanaré a l’alcalde que em posi una placa allà per tota la promoció que li faig”, bromeja.