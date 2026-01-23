Entre la desconfiança i la necessitat: tornen els usuaris a les andanes de Rodalies

Després de dos dies sense cap tren circulant per les vies de la xarxa de Rodalies de Catalunya, aquest divendres s'ha restablert el servei progressivament. Primer ha estat la línia R2, que va començar a funcionar de nou dijous a la nit, i després ha estat el torn de l'R4 a Terrassa.
Després de l'accident que va tenir lloc a Gelida dimecres, on un maquinista en pràctiques va morir en caure un mur sobre un comboi de l'R4, Rodalies va aturar el servei per inspeccionar la infraestructura i detectar possibles punts compromesos per la llevantada Harry, que tot just havia deixat pluges intenses a tot el territori. L'endemà, dijous, la Generalitat tenia previst tornar a posar en marxa els trens, però la negativa de la majoria dels maquinistes a conduir els combois va forçar l'endarreriment de la tornada al servei fins aquest divendres.
Una tornada amb incidències
Els conductors de tren exigien participar en les revisions de la infraestructura que els tècnics d'Adif i la Generalitat, anomenades "marxes blanques". Precisament en aquestes revisions, s'ha trobat un arbre caigut enmig de les vies a Castellbisbal. Això ha obligat els trens a passar per aquell tram per via única, cosa que ha causat endarreriments al servei de l'R4 de més de 30 minuts de mitjana, segons ha informat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, als mitjans el matí de divendres. També hi ha hagut una incidència a les vies de l'R1 entre Badalona i Montgat.
Nous protocols per meteorologia
Els sindicats de maquinistes i el govern també han acordat la creació d'un protocol segons els avisos meteorològics que hi hagi actius. "Considerem que és oportú establir protocols escrits que coneguem totes les parts i que, per tant, millorin també l'operativa quan es produeix i com es retorna aquell tren a l'estació més propera o com s'evacua si s'ha d'evacuar", ha destacat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Aquest tipus de marc d'actuació ja s'aplica als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. En el seu cas, els avisos emesos pel Meteocat indiquen quins procediments s'han de dur a terme i, en cas d'avís vermell, forcen l'aturada del servei.
D'altra banda, Territori i sindicats han establert que, cada dos mesos, es farà una reunió per fer el seguiment del pla d'actuacions i inversions en la infraestructura ferroviària. En concret, es vol assegurar que talussos i trinxeres, a més d'arbres i zones amb despreniments, que han causat problemes de fiabilitat de manera "reiterada" s'abordin amb la màxima celeritat possible.
Confiança deteriorada
L'aturada del servei durant aquests dos darrers dies han estat la gota que ha fet vessar el vas per a molts usuaris de Rodalies. Les constants incidències en el sistema han erosionat la confiança del públic, què ha acabat per trencar-se aquesta setmana.
Moltes persones, les que tenen una alternativa factible, han pres la decisió d'abandonar Rodalies i agafar un altre transport tot i els inconvenients que això els pot causar. "De normal, agafo els Ferrocarrils per anar a la universitat per assegurar-me que hi arribo", ha comentat al Diari de Terrassa en Marc Collado, un estudiant terrassenc que necessita anar a Barcelona. Si anés amb Renfe, s'estalviaria 15 minuts de trajecte, un 25% de temps menys que amb FGC. Ara no se'n refia gens de Rodalies: "Quan torni a funcionar correctament, tornaré a la Renfe", ha afirmat, encara que aquest funcionament correcte signifiqui que agafar un tren es converteixi en una loteria A Terrassa, al voltant de 23.300 persones en fan ús de Rodalies cada dia, la majoria de les quals l'utilitza per desplaçar-se als seus llocs de treball o estudi.
"Entenem que l'única manera de recuperar la confiança és oferint un servei fiable i estable". Són paraules de la consellera Paneque, que també ha anunciat que la Generalitat mantindrà fins dimecres que ve el pla de reforç de transports alternatius. "Considerem que és del tot necessari mantenir-ho en les circumstàncies en què ens hem trobat les últimes hores". Això suposa que FGC seguirà amb l'oferta de trens ampliada i que s'han incorporat un centenar d'autobusos, 11 dels quals al Vallès Occidental. També es mantindran les barreres del peatge de l'autopista C-32 aixecades i la suspensió de les Zones de Baixes Emissions.
Un accident de característiques similars
El de Gelida ha estat un incident que pot recordar al que va passar a Terrassa ara fa cinc anys a la infraestructura de Ferrocarrils. El dia 3 de desembre del 2021 es va esfondrar el mur que hi ha a tocar de l'entrada al túnel dels FGC a la Rambleta del Pare Alegre, entre les estacions de Terrassa Rambla i Les Fonts. En aquell cas, per sort, no hi passava cap comboi en el moment de la caiguda, però va aïllar Terrassa de la resta de la línia de l'S1.
De la mateixa manera que en el cas de Gelida, el mur que va caure a Terrassa no va aguantar la pressió que hi exercia l'aigua filtrada al terreny contigu a les vies i va acabar cedint.