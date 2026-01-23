L'abordatge de la salut mental complexa, al debat de portaveus

La Junta de Portaveus ha dibuixat aquest divendres els eixos del proper ple, amb carpetes com l’ampliació del conveni per la construcció de l’institut escola Sala i Badrinas, l’Any Soriguera i un extens bloc de solidaritat internacional amb suports a les dones de l’Iran o el diàleg a Veneçuela. En l’àmbit social, els grups de govern, Tot per Terrassa (TxT) i Junts, han presentat una proposta per abordar els “casos complexos” de salut mental, perfils que sovint combinen trastorn mental, addiccions, falta d’habitatge i pobresa.
El text de l’acord posa xifres a la crisi: les atencions hospitalàries a persones sense llar han crescut, passant de 160 el 2024 (corresponents a 57 persones) a 223 el 2025 (67 persones). L’acord reclama a la Generalitat que els equips d’atenció al carrer (ETAC), actualment una prova pilot, esdevinguin un recurs estructural i permanent que cobreixi tota la ciutat. També s’exigeixen més recursos residencials i places de convalescència per evitar que ningú hagi de tornar directament al carrer després de l’alta mèdica.
Queixes veïnals i espai públic
Segons s'ha explicat, l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord intervindrà al plenari contra la privatització de la ludoteca, i la de Sant Llorenç reclamarà millores en seguretat. El litigi obert impedirà votar la proposta de l’entitat Egara Powerlifting que, en tot cas, quedaria limitada a una intervenció sense debat. En clau d’espai públic, el PSC portarà una proposta per retirar pals i cablejat aeri de les voreres, i el PP denunciarà la mala coordinació semafòrica que provoca embussos.
Finalment, coincidint amb el 40è aniversari de l’entrada a la UE, Txt i Junts han presentat un acord de portaveus per defensar el finançament local davant la recentralització de fons europeus.