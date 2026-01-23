L’Escola El Cim viatja a Estrasburg gràcies al Premi d’Europa

Una delegació de l’Escola El Cim formada per vint-i-cinc alumnes i tres professors de quart d'ESO, viatjarà a Estrasburg durant la setmana del 26 al 30 de gener, en el marc del Premi d’Europa que el Consell d’Europa va concedir a la ciutat de Terrassa l’any passat. Aquest reconeixement distingeix les ciutats que destaquen pel seu compromís amb els valors europeus, la democràcia i els drets humans.
Gràcies a la dotació econòmica del guardó, l’Ajuntament de Terrassa va impulsar un concurs adreçat als centres educatius de la ciutat que acreditessin una implicació destacada en l’ensenyament dels valors democràtics, el coneixement de la Unió Europea, els drets humans i el compromís ciutadà. L’Escola El Cim en va resultar guanyadora.
Com a resultat, el centre ha organitzat un viatge educatiu que permetrà a l’alumnat conèixer de primera mà el funcionament de les principals institucions europees. Durant l’estada, els estudiants visitaran les seus del Consell d’Europa i del Parlament Europeu, assistiran a un ple de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i seran rebuts per la representant espanyola, Carmen Leyte, membre del Comitè del Premi d’Europa.
L’experiència suposarà una oportunitat única perquè l’alumnat prengui consciència del paper fonamental que desenvolupa el Consell d’Europa en la defensa dels drets humans i els valors democràtics, tot reforçant una educació basada en la ciutadania activa i europea.