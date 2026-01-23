Atlètic-Club Egara, duel de quarts de final de la Copa de la Reina

El claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès ha acollit aquest divendres el sorteig de la Copa del Rei i de la Reina de hockey, que se celebrarà entre el divendres 24 i el diumenge 26 d'abril a les instal·lacions del Júnior, que celebra enguany el centenari de la seva secció de hockey.
Les dues primeres boles que han aparegut en el sorteig de la Copa de la Reina han estat les de l'Atlètic Terrassa i el Club Egara. El derbi terrassenc és el primer aparellament de quarts de final del divendres 24 d'abril. El guanyador s'enfrontarà al vencedor del Sanse Complutense-Real Sociedad. Per l'altra banda del quadre, el Taburiente jugarà contra l'RC Polo de Barcelona. Completen els aparellaments el duel entre el Club de Campo i l'equip amfitrió, un Júnior que no ha tingut massa fortuna en el sorteig.
El Club Egara buscarà a Sant Cugat revalidar el primer títol de la seva història, que va guanyar l'any passat al Pla del Bon Aire després de batre per "shoot-outs" a la final el Club de Campo madrileny, l'equip que més títols acumula.
Tres equips locals a la Copa del Rei
S'ha celebrat a continuació el sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei. De nou, les dues primeres boles han estat d'equips terrassencs. El primer duel de quart enfrontarà el CD Terrassa amb l'Atlètic. El vencedor d'aquesta eliminatòria tindrà com a rival a les semifinals de dissabte el guanyador del Club de Campo-FC Barcelona.
Per l'altra banda del quadre, el Club Egara tindrà com a rival el Polo, mentre que el quart aparellament serà un Júnior-Sanse Complutense.
El vigent campió de la Copa del Rei és el Club de Campo de Madrid.
La Copa del centenari
Els encarregats de conduir el sorteig han estat el responsable de premsa de la Federació Espanyola, Isidro López, i l'exjugadora terrassenca del Júnior Carlota Petchamé. La presidenta del Júnior, Marta Cerdà, ha agraït la consecució dels trofeus i ha recordat que entre el 13 i el 15 de febrer, el club santcugatenc acollirà la Copa d'Europa de clubs de hockey sala.
L'any 2017, coincidint amb el centenari de la fundació del club, les copes ja es van celebrar a Sant Cugat. Nou anys després, l'entitat celebrarà el centenari de la seva secció de hockey.
Abans d'extreure les boles, els capitans dels dos equips del club, Jana Martínez i Oriol Salvador, han adreçat unes paraules als assistents. "Jugar la Copa a casa suposa sempre una gran il·lusió. Aquest torneig té un component màgic", ha explicat el jugador terrassenc. Ha tancat l'acte el president de la RFEH, Santi Deó.
El torneig, que començarà l'endemà de Sant Jordi, tindrà una "fan zone" amb música i restauració. Se celebrarà també el concurs mixt de "shoot-outs" i la tercera edició de la Copa Hockey plus.