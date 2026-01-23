Hèctor Bito guanya el Concurs de Grimpaires

En un horari insòlit, que ha recuperat el de les primeres edicions de les festes, quan es feia a la tarda, i un ambient fred (8º segons l’estació meteorològica del Casal de Cultura) ha tingut lloc aquest divendres a la tarda el Concurs de Grimpaires, un dels actes centrals de les Festes de Sant Sebastià de Matadepera que es va ajornar el passat dissabte a causa de la pluja.
Amb només 14 segons, Hèctor Bito s’ha proclamat guanyador, després de grimpar per segon cop, ja que en la primera ocasió havia empatat en temps (20”) amb Èric Riba, que havia tocat el pernil amb el mateix temps. Riba, que ha estat guanyador en sis ocasions del concurs (2014, 2015, 2016, 2017, 2019 i 2025) ho ha aconseguit en el segon intent amb només 17 segons. El podi general masculí l’ha tancat Ferran Garcia amb 34 segons.
Pel que fa a la classificació general femenina, les guanyadores han estat Jana Crespi (1’21”), que també ha estat la guanyadora de la categoria juvenil femenina; Núria Nieto (2’04”) i Carla Oller (2’36”), que ha quedat en segona posició a la categoria juvenil femenina. A la categoria juvenil masculina, el podi ha estat per Numa Puigdellívol (0’42”), Biel Crespi (1’01”) i Nil Casanovas (1’12”).
En la categoria de més de 40 anys, els guanyadors han estat Joan Trabal (1’13”) i Núria Nieto (2’04”). En la tradicional, Àlex Sànchez (0’36”) i Jana Crespi (1’21”) han estat els guanyadors. El concurs s'ha allargat fins gairebé les 20 hores, moment en què s'ha procedit a fer el sorteig de Sant Sebastià i la retirada del pi.