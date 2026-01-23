El programa PROA de MútuaTerrassa rep un reconeixement del Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics

El Programa d’Optimització de l’Ús dels Antimicrobians (PROA) de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha estat acreditat recentment amb el nivell Avançat pel Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics (PRAN). Aquesta certificació posa de manifest el compromís del centre en la lluita contra la pèrdua progressiva d’eficàcia dels antimicrobians davant dels microorganismes més rellevants en la pràctica clínica.
L’acreditació forma part d’un sistema d’autocertificació impulsat l’any 2024 pel PRAN amb l’objectiu d’avaluar la qualitat dels programes PROA implantats als centres sanitaris. L’eina reconeix institucionalment aquells equips que compleixen els estàndards establerts pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i permet mantenir una traçabilitat completa del procés, així com una comunicació fluida entre els diferents actors implicats, de manera senzilla i intuïtiva.
A l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, l’equip PROA es va constituir l’any 2013 com un programa de qualitat orientat a prevenir i controlar l’aparició de resistències als antimicrobians. El seu objectiu principal és promoure l’ús racional dels antibiòtics tant a l’HUMT com a la seva àrea d’influència, a través d’un equip transversal i multidisciplinari. Entre els seus objectius específics destaquen la millora de la qualitat assistencial, la reducció de resistències i d’efectes adversos associats als antimicrobians, així com la promoció de tractaments cost-efectius.
Coincidint amb el desè aniversari del programa, l’any 2023 es van iniciar les jornades científiques d’actualització PROA, que se celebren anualment sota la coordinació dels serveis de Malalties Infeccioses i Farmàcia Hospitalària. Aquestes jornades han tingut una molt bona acollida dins l’entitat i s’adrecen a metges adjunts, residents, professionals d’infermeria i farmacèutics, tant de l’àmbit hospitalari com de l’Atenció Primària.
Les sessions tenen com a finalitat reflexionar sobre els principis bàsics de la prescripció d’antimicrobians —com la durada del tractament, la via d’administració, la farmacocinètica i farmacodinàmica o l’activitat dels antibiòtics—, compartir experiències pràctiques d’èxit en diferents entorns sanitaris, proposar eines útils per a la implementació dels PROA i oferir una actualització multidisciplinària sobre els aspectes més rellevants d’aquests programes.