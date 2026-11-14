Terrassa anul·la el castell de focs previst aquest dissabte a la nit per les intenses pluges

L'Ajuntament de Terrassa ha anunciat aquest dissabte al vespre l'anul·lació del castell de focs que estava previst a les 21.15 h al pont de l'avinguda de l'Abat Marcet a causa de les intenses pluges. El consistori ha comunicat la decisió a través de les xarxes socials i ha justificat la suspensió per "seguretat de tothom". En un missatge, ha lamentat no haver pogut tirar endavant l'espectacle: "Ens hauria agradat poder-ho fer, però no ha estat possible".
El castell de focs era un dels actes destacats de la jornada d'homenatge a Jan Grau i Martí, expert en cultura popular i patrimoni festiu terrassenc, que s'ha organitzat aquest dissabte amb la participació d'una vintena de colles de cultura popular i tradicional de Terrassa i d'altres municipis.
La suspensió arriba després que l'espectacle ja s'hagués d'ajornar durant la passada Festa Major, quan estava previst per al 8 de juliol. En aquella ocasió, l'Ajuntament va prendre la decisió davant l'elevat risc d'incendi forestal, la previsió d'activació del nivell alt del Pla Alfa i l'avís de calor intensa emès pel Servei Meteorològic de Catalunya.
La jornada d'homenatge a Joan Grau ha començat amb retard a causa de la pluja, amb la plantada de la imatgeria i la trobada de les colles al Raval de Montserrat. El programa també incloïa una cercavila pel centre de la ciutat, un concert de gralles a la plaça Vella i, després del castell de focs, una actuació musical de Soniquisoni a la plaça de Lluís Companys, acompanyada del repartiment de brou i vi calent.