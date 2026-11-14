Albiol promet posar fi a la "multireincidència dels migrants" a Terrassa

L'alcalde de Badalona i cap de llista del PP per Barcelona al Congrés, Xavier García Albiol, ha promès acabar amb la multireincidència i les ocupacions il·legals en la seva visita aquest dissbte a Terrassa, en el marc del primer cap de setmana de campanya de les eleccions generals del 29 de novembre. La formació va donar el tret de sortida a la cursa electoral divendres a Badalona, amb la presència del líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
La seguretat ciutadana, la principal preocupació dels terrassencs
Albiol ha escollit la Plaça Vella per presentar-se davant la comunitat egarenca. El candidat ha situat al centre del seu discurs la multireincidència i la inseguretat, que considera la principal preocupació de les grans ciutats catalanes. El popular ha estat contundent amb la comunitat migrant: “De cada 10 atracaments a Catalunya, 7 els produeixen persones que han vingut de fora”, ha apuntat. Tot i que “la majoria” de les persones migrants “han vingut a treballar i a adaptar-se”, per a Albiol “una bona part han vingut a delinquir”. Per solucionar aquesta qüestió, el partit assegura que demanarà “els canvis legals necessaris perquè una persona no entri per la porta d’una comissaria i a les poques hores surti per la mateixa”.
La formació de Feijóo defensa una resposta penal més àgil davant els delictes que es repeteixen, especialment els furts i altres infraccions de caràcter lleu. Entre les mesures incloses en el programa electoral hi ha l'impuls dels judicis ràpids i la modificació dels mecanismes judicials per evitar que la reiteració de petits delictes quedi sense una resposta efectiva.
La seguretat ciutadana s'ha consolidat com una de les principals qüestions que preocupen la població de Terrassa. El Baròmetre Municipal del 2026 situa aquesta problemàtica al capdavant de les preocupacions dels residents: gairebé una quarta part dels enquestats, el 23,6%, l'esmenta com un dels principals problemes del municipi. La xifra ha augmentat respecte de l'any anterior, fet que apunta a un empitjorament de la percepció ciutadana en aquest àmbit.
"No pot ser que una persona estigui més de 48 hores ocupant de manera il·legal un pis"
Les ocupacions d'immobles constitueixen una problemàtica específica que també forma part del debat polític a Terrassa, i a la que Albiol s'ha volgut referir com una "vergonya". El candidat ha subratllat que aquesta "no és una qüestió ni de dretes ni d'esquerres, sinó de sentit comú" i ha mostrat el seu compromís en aquesta lluita.
El 18 d'octubre, en un acte a Barcelona, Feijóo li va encarregar al candidat català liderés al Congrés la futura iniciativa legislativa del partit en aquesta matèria. La proposta planteja facilitar la recuperació dels habitatges ocupats il·legalment en un termini de 48 hores.
Segons les dades de la Policia Municipal relatives al 2025, els agents van intervenir en 707 ocasions relacionades amb intents d'ocupació. D'aquestes actuacions, 46 van acabar amb l'ocupació consolidada dels immobles, mentre que la resta es van poder evitar. Aquesta qüestió s'ha de contextualitzar també en el marc de les dificultats d'accés a l'habitatge que viu la ciutat. El mateix Baròmetre Municipal situa l'habitatge com la segona gran preocupació dels terrassencs, amb un 18,2% de mencions, davant del 12,6% del 2025.
Al polític l'ha acompanyat la regidora del partit a Terrassa, Marta Giménez, qui l'ha descrit com a "un expert arreglant els problemes de la ciutadania" i ha posat l'exemple de les polítiques d'Albiol a Badalona com a "recepta de l'èxit". En finalitzar l'acte, el líder popular ha parlat amb els veïns de la ciutat i ha visitat els comerços del centre. El PP continuarà la campanya dilluns a Lleida, on està prevista la participació de Feijóo.