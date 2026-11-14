El PSC situa l'habitatge i les infraestructures pendents al centre de la campanya a Terrassa

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha situat l’habitatge i les infraestructures pendents de Terrassa al centre del seu acte electoral d’aquest dissabte a l’Auditori Municipal, en què han participat el candidat a l’alcaldia, Javi García; els candidats al Congrés Rosa Sanz i Paco Aranda; el cap de llista per Barcelona, Jordi Hereu, i el primer secretari del partit i president de la Generalitat, Salvador Illa.
García ha afirmat que Terrassa és el municipi de l’Estat on més costa trobar un pis de lloguer. Davant l’augment de la demanda, ha celebrat que la ciutat tingui en marxa projectes per ampliar el parc de lloguer assequible, amb més de 1.000 pisos. El candidat socialista ha destacat també la concessió del Pla de Barris a Can Parellada, que permetrà mobilitzar prop de 20 milions d'euros, a partir del 2027 i fins el 2031, amb finançament compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament, per millorar la qualitat de vida dels veïns. També ha volgut reivindicar que la ciutat supera els 100.000 treballadors ocupats, una xifra que ha qualificat de rècord i que ha vinculat a les reformes laborals impulsades pel govern de Pedro Sànchez.
El candidat socialista ha posat èmfasis en l'importància que avancin les infraestructures que considera necessàries per a Terrassa: la Ronda Nord i la connexió amb Sabadell, la continuïtat del quart cinturó en direcció a Granollers i les actuacions pendents a les estacions de Rodalies i als barris de Can Boada i la Maurina.
En clau municipal, ha assegurat que l’Ajuntament disposarà l’any vinent de més de 14 milions d’euros per a noves promocions d’habitatge protegit i a l’ampliació de la plantilla de la Policia Municipal, entre altres actuacions. Segons ha explicat, són propostes que el PSC ha negociat amb els pressupostos. També ha fet referència als més de 45.000 pensionistes de Terrassa, que defensa que amb el seu partit continuaran tenint una prestació digna: "No els deixarem tirats".
Hereu reivindica la inversió a la Masia Freixa
L'actual ministre d'Indústria i Turisme ha aprofitat la visita a la ciutat per reivindicar la rehabilitació de la Masia Freixa. Hereu ha assegurat que ha destinat 1,8 milions d’euros procedents de fons turístics per posar al dia "una de les belleses que encarna Terrassa". El candidat ha destacat el valor arquitectònic de l’immoble i l’ha presentat com una mostra del patrimoni vinculat a la història industrial del municipi.
El socialista ha emmarcat la campanya en una confrontació entre dos models polítics i ha defensat que no es tracta només d’una alternança de govern, sinó de decidir entre mantenir les polítiques socials o obrir la porta a retallades i fins i tot eliminacions de drets. En aquest sentit, ha reivindicat els orígens del moviment socialista a les fàbriques i en el moviment obrer del segle XIX, així com el paper dels sindicats i de l’acció política en la conquesta de drets laborals i socials.
L’habitatge ha estat un dels eixos principals del seu discurs. Hereu ha defensat la intervenció pública en el mercat i ha reivindicat la llei estatal d’habitatge i els recursos destinats a ampliar el parc de pisos protegits. També ha alertat del risc que, segons el seu plantejament, la desregulació deixi l’accés a drets bàsics en mans de la capacitat econòmica de cadascú.
El ministre no ha marxat sense criticar la proposta del líder de l'oposició d'eliminar ministeris, que ha batejat com els "enderrocs Feijóo".
Sanz i Aranda apel·len als drets socials
La candidata Rosa Sanz ha centrat la intervenció en la igualtat entre homes i dones i en la necessitat de no retrocedir en els drets conquerits. Ha reivindicat Terrassa com una ciutat treballadora i ha defensat que les oportunitats de futur no haurien d’estar condicionades pel lloc de naixement, els recursos disponibles o l’origen familiar. "Les dones no hem arribat fins aquí per fer marxa enrere", ha advertit.
Per la seva banda, Paco Aranda ha reivindicat de nou els orígens obrers del socialisme i ha defensat que els drets laborals i socials són fruit de dècades de lluita. El candidat ha plantejat les eleccions com una disjuntiva entre "el poder de la gent o el poder dels poderosos". També ha alertat del paper de les xarxes socials en la polarització política i ha criticat que els algoritmes premiïn l’insult, la por i l’odi: "L’odi mai va construir una sola escola o hospital", ha afirmat.
Illa demana concentrar el vot socialista per frenar la dreta
El President de la Generalitat ha clausurat l'acte amb una crida a concentrar el vot en els socialistes per evitar que les forces de la dreta i l'extrema dreta governin i posin en risc els drets socials. Illa ha situat la defensa dels serveis públics i de les institucions democràtiques al centre del seu discurs i ha reivindicat que l'habitatge, les pensions i la sanitat han de ser drets garantits i no quedar supeditats exclusivament a la lògica del mercat. També ha interpel·lat Junts, a qui ha retret la seva indefinició política i ha reclamat que aclareixi de quin costat està: "Feu nosa, aparteu-vos", els ha etzibat. El president ha acabat reivindicant el pes de Catalunya en el resultat electoral i ha demanat als votants que decideixin no amb el cor, sinó amb el cap, "perquè no guanyin els dolents".