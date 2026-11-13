L’oposició reclama més autocrítica i projectes de ciutat per part de Ballart

L’oposició no comparteix la lectura que Jordi Ballart va fer de la situació de Terrassa durant l’Audiència Pública del mandat. PSC, ERC i PP coincideixen a criticar el to positiu de la intervenció de l’alcalde i a qüestionar que el 98% d’actuacions del Pla de Govern iniciades, en marxa o completades sigui un indicador suficient per valorar la gestió municipal.
Des del PSC, el portaveu adjunt, Javi García, defineix l’audiència com una intervenció “amb poques sorpreses, amb poques novetats, molt previsible”. Al seu parer, “Ballart no volia fer aquesta Audiència, la fa obligat perquè toca al tercer any, i estem just al quart, per tant, va tard”. García contraposa el discurs de l’alcalde amb el baròmetre municipal, que “reflecteix que més de la meitat de la població considera que la ciutat ha empitjorat respecte de l’any anterior, i l’alcalde ho va ignorar”.
El socialista també va posar l’accent en la manca d’autocrítica i en el que considera una tendència a traslladar responsabilitats a altres administracions. “Quan ho fa, ens convida a traslladar la responsabilitat a les altres administracions i a no assumir responsabilitats del seu govern”, diu.
D’altra banda, la portaveu d’ERC Ona Martínez resumeix la intervenció dient que “de percentatges no viu la gent”, fent referència al 98% d’actuacions iniciades al pla del mandat que va anunciar Ballart. Alhora, Martínez reclama una mirada més ambiciosa i projectes concrets per al futur de la ciutat: “Quins grans projectes estem duent a terme perquè volem que la ciutat d’aquí a deu anys estigui com ha d’estar”, pregunta.
En aquest sentit, enumera algunes de les iniciatives que, al seu parer, continuen pendents: “On està el cobriment de les rieres, el parc de Vallparadís II, el Palau d’Esports o un nou recinte firal o palau de congressos polivalent?”. De la mateixa manera, la republicana també demana una aposta més decidida per l’habitatge públic i per la pacificació urbana.
Una crítica similar expressa la portaveu del PP, Marta Giménez, qualifica la intervenció de “triomfalista” i retreu a Ballart que parlés del futur sense assumir les mancances del present. “El que ha de fer és gestionar l’avui. No parlar d’il·lusions, ni de globus sonda, ni de promeses buides”, afirma. Giménez qüestiona que, malgrat l’augment del pressupost municipal, “els carrers estan cada vegada pitjor i la inseguretat és més gran”. També adverteix que la ciutat no està preparada per afrontar un creixement fins als 250.000 habitants si encara arrossega dèficits en infraestructures, clavegueram, asfaltatge i seguretat.
Per a l’oposició, el repte de Ballart no és tant demostrar quantes actuacions ha iniciat com convèncer la ciutadania que aquestes s’han traduït en una millora real de la ciutat.
Interpel·lacions diverses que no convencen
L’alcalde Jordi Ballart va mencionar algunes actuacions com el Pacte de Salut o el projecte del Sala i Badrinas, en els quals deia que “la pilota és a la teulada de la Generalitat”. En aquest sentit, Javi García defensa que el Govern està complint el calendari previst i que, amb l’equipament educatiu, la informació rebuda dels serveis territorials indica que la planificació es manté. Per la seva banda, Ona Martínez torna a qüestionar el projecte de pàrquing al Portal de Sant Roc, reafirmat per l’alcalde a la mateixa Audiència. “És un error històric”, comenta.