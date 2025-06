Cau una segona placa de formigó al centre comercial Via Sabadell

Nou esfondrament al centre comercial Via Sabadell, on el passat 20 de maig va morir un veí de Rubí de 73 anys després que es desprengués una placa de formigó just quan passava per sota. En aquesta ocasió, el despreniment de la placa situada just al costat -de 14 tones- ha estat de matinada i no ha provocat danys personals.

Tot i que el centre comercial va reobrir després de dos dies tancat per motius de seguretat, l'edifici afectat estava tancat al públic de manera indefinida i protegit amb una tanca. Per aquest motiu, en aquesta ocasió no hi havia ningú a prop. El despreniment, però, ha provocat el trencament de les tanques col·locades per evitar l'aproximació de qualsevol persona al punt de sinistre.

Segons han explicat fonts oficials, es tracta d'un despreniment que podia ocórrer. Així ho havien previst els tècnics i responsables de Via Sabadell. De fet, l'Ajuntament de Sabadell va ordenar a la propietat del centre comercial que l'edifici sinistrat romangués tancat fins que no presentessin al consistori un projecte per garantir la seguretat. "Fins que no es presenti, no es permetrà la reobertura dels comerços de l'edifici i no es retirarà el tancament de seguretat", han detallat.

Això afecta directament negocis com Mercadona, Tiendanimal, Mobles Boom o Galerías del Tresillo, entre d'altres. Sí que van poder reobrir portes els altres dos edificis bessons al sinistrat, on hi ha botigues com Leroy Merlín, Mediamarkt, Wala o Pepco. La restauració, situada a un lateral, amb establiments com Viena, Pans&Company o McDonald's, no van tancar en cap moment.