Torna la competició entre Ullas i Trells

Del 14 al 16 d’agost, Ullastrell tornarà a omplir-se d’activitats amb la celebració de la Festa Major 2025. Durant tres dies, el municipi oferirà una àmplia programació pensada per a tots els públics, amb propostes que combinen cultura popular, música, esport i molta diversió.

També torna una de les cites més apassionants de la Festa Major: la competició “Ullas vs Trell”, amb proves clàssiques com el Joc de la bandera, l’estirada de corda, el Megabasket, l’Anell Express, la Pubilla de Ferro i el Campionat de Parxís. Aquest 2025, s’hi sumen tres novetats. La primera és “Com una bala!” (15 d’agost), que es tracta del llançament de bala de palla amb puntuació per equips. També hi haurà una prova sorpresa “de molta altura” durant el Correbacus amb música en directe del grup Zebrass. Per acabar, un concurs de coneixement popular sobre Ullastrell.

Dues pregoneres

L’acte inaugural serà el pregó, que enguany anirà a càrrec de dues figures molt estimades del poble: Montse Avilés i Magda Anglada, responsables de negocis emblemàtics com la Farmàcia Avilés i el Forn Anglada.

La programació comença el 14 d’agost amb una explosió de colors gràcies a la Holi Party, seguida del Campionat de Sudoku, que posarà a prova les habilitats mentals dels participants més numèrics. Un dels actes més esperats és la tradicional Cercavila de bicicletes guarnides, que aquest any canvia de format i se celebra a la pista poliesportiva.