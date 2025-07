Injecció econòmica per reforçar el túnel ferroviari de Rubí

El Consell de Ministres d’aquest dimarts ha donat llum verda a les obres de tractament i millora del túnel ferroviari de Rubí. El valor estimat del contracte, autoritzat a través d’Adif, és de 19,2 milions d’euros.

El túnel fa 914 metres i està situat a la línia Mollet-Castellbisbal, per on passa l’R8 de Rodalies així com trens de mercaderies que utilitzen el corredor mediterrani i els tràfics del Port de Barcelona.

La intervenció, destaca l’executiu espanyol, és garantir l’estabilitat i robustesa de l’estructura per allargar-ne la vida útil. Així, es farà una anella de reforç interior amb cercles metàl·lics i formigó armat, i la instal·lació d’un mur guarda balast per contenir la capa de balast a la via, sense afectar el galibo disponible per als trens.

A més es durà a terme el tractament de desperfectes, el segellat, reforços i el monitoratge contínua de l’estructura durant l’execució de les obres. També s’intervindrà en les instal·lacions de seguretat, protecció civil, enllumenat d’emergència, comunicacions, energia i catenària.

L’assistència tècnica per controlar les obres té un pressupost addicional d’1,6 milions.

El govern espanyol indica que les obres implicaran talls del trànsit ferroviari, els quals seran en horari nocturn.

Aquest projecte reforça la voluntat del Govern de millorar la infraestructura ferroviària per garantir un transport públic més segur i eficient a la regió.