Un estiu a Terrassa… sense la Masia Freixa

La Masia Freixa, l’edifici més icònic de Terrassa, està tancada aquest estiu per les obres de museïtzació. Però l’estiu és aquí, i la ciutat continua rebent visitants que s’endinsen en la seva oferta cultural i patrimonial. Durant els mesos de juny i juliol, l’Oficina de Turisme ha seguit atenent consultes, ara des de la seva nova ubicació a la planta baixa de la Casa Soler i Palet, al carrer de la Font Vella, en ple centre.

Aquesta nova situació ha afavorit l’entrada de passavolants i curiosos que, tot passejant pel centre, s’han interessat per les propostes patrimonials i les activitats culturals. “El fet d’estar en una ubicació cèntrica fa que molta gent d’aquí mateix de Terrassa ens descobreixi passant”, expliquen el cap del Servei de Turisme i Promoció Exterior, Jordi Garreta, i la coordinadora de l’Oficina de Turisme, Elisabeth Sancerni. Molts més terrassencs s’hi han acostat per Festa Major, ara que l’oficina és al rovell de l’ou.

Entre juny i juliol, s’han registrat 1.820 consultes a l’Oficina de Turisme (835 al juny i 985 de l’1 al 23 de juliol), una xifra que suposa un increment notable del 39% respecte al mateix període de 2024, quan se’n van comptabilitzar 1.310. Pel que fa a la procedència dels visitants, fent el promig de juny i juliol, la majoria han estat persones de Terrassa (72,35%), seguides del Vallès Occidental (9,28%) i de la resta de Catalunya (10,86%). Els provinents de la resta de l’Estat han representat un 2,70% i els estrangers, un 5,16%.

Per Terrassa, el turisme de proximitat és clau. “Estem ben posicionats en el patrimoni industrial i modernista, i molt a prop de Barcelona. Molta gent que vol evitar la massificació de la capital opta per fer una escapada d’un dia aquí”, assenyala Sancerni.

A més, destaca que la ciutat s’inclou cada vegada més com a visita complementària per a turistes allotjats a Barcelona o a la costa.“Ets a Barcelona i saps que pots agafar el tren i, en cinc minuts, tens la Seu d’Ègara o un edifici com la Masia Freixa, que ara està en obres, però són quatre dies: l’any que ve ja la tindrem. Doncs fàcilment fas l’escapada”, comenta Elisabeth Sancerni.

Més vendes de “souvenirs”

Abans, l’oficina de turisme era justament a la Masia Freixa, fet que atreia sovint visitants de fora, que hi anaven expressament per veure la joia modernista. Tal com s’ha observat, des de la Casa Soler i Palet, el perfil ha variat: hi ha més afluència local, fet que ha fet créixer el nombre total de consultes… i ha disparat les vendes de “souvenirs”. De les 333 vendes registrades entre el juny i el 31 de juliol de 2024, s’ha passat a 1.309 vendes entre el juny i el 23 de juliol d’aquest any. Així que les vendes han crescut un 293,4% respecte l’any anterior.

Una de les persones d’atenció a l’Oficina de Turisme, mostrant una de les samarretes de motius terrassencs

Nebridi Aróztegui

Capritx modernista

La desaparició temporal de la visita gratuïta diària a la Masia Freixa és compensada amb una oferta àmplia d’activitats, que busquen mantenir el pols turístic viu tot l’estiu.Mentrestant, la silueta modernista i capritxosa de la Masia de Muncunill, amb la seva petjada d’inspiració gaudiniana, segueix captivant els visitants des de fora.

Segons Jordi Garreta, aquest és el recurs amb més visites “de fora, i específicament de fora de Catalunya”. Enguany és un període d’impàs, però per una bona causa: l’obra millorarà la museïtzació i l’experiència interior perquè sigui un atractiu “encara més potent i accessible”. Malgrat les obres i la tanca que l’envolten, s’ha cuidat que l’edifici continuï sent visible des de l’exterior, per a qui passa i fa fotos.

Elisabeth Sancerni destaca que, tot i no oferir la visita gratuïta diària, hi ha visites guiades tots els caps de setmana de juliol i agost, i una nova visita guiada gratuïta pel patrimoni modernista que surt cada dijous des de la Casa Soler i Palet. També ofereixen una gimcana amb codi QR que recorre a peu tots els edificis de Muncunill, disponible en diversos idiomes.

L’estiu és temporada baixa a Terrassa en comparació amb la primavera o la tardor, amb cites com la Fira Modernista o el Moaré, però l’activitat no s’atura del tot: “Fa molta calor i al juliol i agost la gent prefereix la piscina, però hi ha escapades, i visites per apuntar-s’hi”, afirma la coordinadora de l’Oficina de Turisme.

Caldrà esperar les dades de pernoctacions d’aquest estiu i de tot l’any, que també recull el servei de Turisme. El 2024 se’n van registrar 75.000, i 400 grups van participar en les visites guiades. Una xifra que Terrassa aspira a mantenir o superar. “La nostra missió no és només portar gent al patrimoni, sinó també impulsar l’oferta gastronòmica, el comerç local o fins i tot el golf”, resumeix Sancerni. “L’hàbit ha canviat i la gent fa moltes escapades, també a la natura, com al parc de Sant Llorenç. A més, liderar la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya ens posiciona molt bé”, afegeix.

Ubicació provisional

On s’ubicarà l’oficina un cop acabin les obres a la Masia? No està decidit; l’actual ubicació és temporal. “Tenir-la al centre ha augmentat la visibilitat. Ens hem adaptat bé compartint espais tant a la Font Vella com a la Masia Freixa, però l’ideal seria una oficina pròpia i independent, tot depèn del pressupost municipal. Aquí estarem un temps i podem dir que hem triomfat en vendes i consultes”, diu Garreta.