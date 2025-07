El Karmel demanda tres famílies de l’escola

L’escola Mare de Déu del Carme ha iniciat procediments legals contra tres persones de la plataforma “Recuperem el Karmel”, amb una demanda civil per protegir l’honor de l’escola. “Des del començament sempre vam dir que estàvem estudiant accions legals per protegir la reputació del centre. Arran d’aquesta campanya de difamació, reclamem una indemnització calculada amb diversos paràmetres”.

La denúncia, per danys reputacionals causats contra l’honor de l’ordre del col·legi, estima una indemnització de 36.944 euros: 20.000 per “danys morals” i 16.944 pel cost que suposa l’escàndol i els suposarà en el futur. L’escola també afirma que aquesta quantia la donaria a causes socials.

Des del grup de famílies s’entén que “és una notícia que s’ha de saber”. Per aquest motiu, ho han comunicat a tots els agents de la comunitat educativa i els Serveis Territorials, perquè “amb això es trenca el principi bàsic de pluralitat”. L’escola afirma també que ha mantingut contacte amb l’Ajuntament, el síndic de greuges i els Serveis de Drets Social, qui també va formar part de la manifestació la direcció del col·legi.

Tot i la denúncia, el Karmel defensa que “estem oberts al diàleg amb tothom”, malgrat que les famílies han volgut mantenir-se sempre en l’anonimat. D’aquesta manera, l’escola va haver d’iniciar un procés d’investigació per esbrinar la identitat d’aquestes tres persones per a interposar posteriorment la demanda.