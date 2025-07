Ajornades les obres als carrers de Santa Maria i Xerric, a Sant Cugat

Les obres de remodelació dels carrers de Santa Maria i de Xerric, a Sant Cugat del Vallès, no començaran abans del 2028. Així ho ha anunciat aquest dijou s l’alcalde, Josep Maria Vallès, en una història d’Instagram.

Aquests treballs, que estan pressupostats en 800.000 euros i que el consistori vol tirar endavant amb una subvenció que demanarà a la Generalitat de Catalunya, estaven previstos per a principis del 2026.

L’alcalde ha indicat que abans cal planificar-les bé amb els comerciants, restauració i veïns de l’entorn. “Les obres, indubtablement, es programaran a l’època de l’any que afectin menys els diferents establiments”, afegeix Vallès.

A principis d’any, l’Ajuntament de Sant Cugat va fer pública la seva intenció d’emprendre una remodelació d’aquestes dues vies del centre de la ciutat, que van ser de les primeres a convertir-se per a vianants, a finals dels anys setanta i principis dels vuitanta. La remodelació passarà per retirar les actuals llambordes que ocupen el centre del carrer i uniformitzar la fisonomia amb altres vies com Santiago Rusiñol, que té unes rajoles molt més grans. L’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha afimart que l’objectiu és “aconseguir que aquestes vies importants de la nostra ciutat siguin accessibles per a tothom, perquè avui, malauradament, no ho són”.

De fet, les llambordes de Santa Maria i Xerric provoquen un terreny molt irregular, sovint salten algunes i és una dificultat afegida per persones amb mobilitat reduïda o la circulació de cotxets o carros. És habitual veure molta gent circular pels laterals, on no hi ha llambordes.