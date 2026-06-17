El Consell Comarcal avança més de 3 milions d’euros per accelerar les obres de Mercavallès

El Consell Comarcal del Vallès Occidental avançarà 3,2 milions d’euros per accelerar les obres de transformació de Mercavallès, en el marc d’un projecte global de reforma valorat en 12,47 milions. L’actuació compta amb una subvenció de prop de 5 milions procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
L’ens comarcal ha explicat que aquesta aportació permetrà habilitar el pressupost necessari per impulsar la licitació de les obres i garantir el compliment dels terminis i requeriments vinculats al finançament europeu. La voluntat és que aquests recursos siguin retornats posteriorment a través del fons FEDER i d’altres ingressos relacionats amb el projecte.
El ple del Consell Comarcal va aprovar dijous passat la modificació del pressupost d’inversions per fer possible aquest avançament de recursos propis. L’acord va rebre el suport dels grups del PSC, ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem, Tot per Terrassa, VOX i PP, mentre que CAM-AMUNT s’hi va abstenir.
Retirada de la coberta de fibrociment
La primera fase de les obres se centrarà en la retirada de l’actual coberta de fibrociment amb contingut d’amiant i la seva substitució per una nova coberta tipus Deck. Aquesta estructura quedarà preparada per incorporar-hi plaques fotovoltaiques en una fase posterior. Segons el Consell Comarcal, la intervenció comportarà una millora de les condicions de seguretat i salut laboral, alhora que contribuirà a incrementar la eficiència energètica i la modernització d’una infraestructura estratègica per a la comarca.
El projecte global també inclou millores en accessos, enllumenat, gestió de residus, digitalització i rehabilitació energètica, així com actuacions d’inclusió social com la parada solidària.