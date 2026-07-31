Viladecavalls frega els 7.900 habitants

Viladecavalls continua sumant habitants. Segons la darrera revisió del padró municipal aprovada pel Ple el 25 de juny, el municipi va assolir els 7.878 residents a 1 de gener de 2026. Aquesta xifra suposa un increment de 62 veïns respecte a les dades oficials d’Idescat de l’any anterior. Pel que fa a la natalitat, la tendència es manté estable: durant el 2025 es van registrar 45 naixements, una dada molt similar als 48 comptabilitzats el 2024.
L’anàlisi de la població de Viladecavalls mostra un pes destacat de la població activa. Gairebé el 68% dels residents tenen entre 15 i 64 anys, una proporció lleugerament superior a la mitjana de Catalunya (67%). Dins d’aquest bloc, el grup més nombrós es concentra entre els 45 i els 64 anys, amb més de 2.500 persones.
El municipi també destaca per la seva joventut: els menors de 15 anys representen el 14,1% del total, vuit dècimes per sobre del conjunt del país (13,3%). En canvi, la franja de 85 anys o més se situa en el 2,1%, un percentatge inferior tant a la mitjana del Vallès Occidental (2,3%) com a la catalana (3%). Pel que fa a l’equilibri de gènere, la població es divideix entre 3.989 dones i 3.889 homes, en línia amb la distribució comarcal. Aquest creixement demogràfic es produeix en un context socioeconòmic molt favorable. Les últimes dades de l’Índex Socioeconòmic Territorial (IST) d’Idescat (corresponents al 2024) situen Viladecavalls 16,7 punts per sobre de la mitjana catalana i 13,6 punts per damunt de la mitjana del Vallès Occidental.