Nou equipament per a la salut infantojuvenil a Rubí

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Rubí del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) s’ha traslladat a una nova seu als baixos del número 7 del carrer d’Apel·les Mestres. El nou equipament, de prop de 730 metres quadrats, acollirà també el nou Hospital de Dia infantojuvenil, amb l’objectiu de reforçar els recursos de salut mental destinats a infants i adolescents.
Fins ara, el CSMIJ estava ubicat al Centre de Salut Mental Ferran Salsas i Roig. Amb aquest canvi, el servei continuarà atenent la població de Rubí i Castellbisbal, però ho farà en unes instal·lacions específicament dissenyades per a l’atenció infantojuvenil, amb espais més amplis i adaptats tant als pacients com a les seves famílies.
El nou Hospital de Dia, per la seva banda, donarà cobertura a adolescents d’entre 12 i 17 anys de Rubí, Castellbisbal, Sant Cugat del Vallès i Sant Quirze del Vallès que necessitin una atenció intensiva per trastorns de salut mental sense requerir un ingrés hospitalari complet. Aquest recurs actua com un dispositiu intermedi entre el tractament ambulant i l’hospitalització convencional.
Segons el CST, el nou espai s’ha concebut seguint criteris d’humanització inclosos en el seu Pla Estratègic 2025-2028 i incorpora aportacions de professionals i famílies. Amb aquesta actuació, l’entitat pretén donar resposta al creixement de l’activitat assistencial i consolidar els serveis de salut mental infantojuvenil a la seva àrea de referència.