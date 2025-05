Les faves del Vallès, producte singular

La fava Campamar, una varietat típica del Vallès Occidental, ha estat declarada producte singular de les comarques de Barcelona. Aquesta verdura ha passat a formar part de la llista de la Xarxa Productes de la Terra, impulsada per la Diputació de Barcelona, que inclou 54 productes diferents de la zona de Barcelona. Entre els nous aliments que s’hi han afegit hi ha la col de paperina del Vallès Oriental, l’oli de varietat vera del Montserratí, a l’Anoia, o la pruna miravolant del Baix Llobregat.

Aquesta llista, que ha estat actualitzada per la Xarxa Productes de la Terra, vol ser un segell de qualitat per a varietats arrelades a un territori concret de la demarcació i amb unes característiques pròpies i excepcionals. La revisió i ampliació d’aquest reconeixement l’ha dut a terme un comitè d’experts en el sector agroalimentari i gastronòmic, format per representants del Servei de Promoció i Qualitat Agroalimentària de la Generalitat, la Fundació Alícia, el Culinary Institute of Barcelona, el Gastronomic Forum Barcelona i la Fundació Miquel Agustí.

La fava Campamar és una varietat de color verd intens, textura molt tendre i carnosa. Es caracteritza per una pell fina i gust suau, que, segons els experts, és més tendre que la fava més corrent. La varietat del Vallès és un aliment perfecte per menjar-lo com a un primer plat, un plat únic o un aperitiu i gaudir d’un àpat selecte i de proximitat.

Al llarg dels darrers quatre anys, la Fundació Terrassenca Sant Galderic ha estat treballant per recuperar aquesta varietat autòctona de la comarca. La iniciativa s’ha tirat endavant conjuntament amb la Fundació Miquel Agustí i el projecte Terrassa Gastronòmica de l’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Ser curós amb el cicle de la terra

El reconeixement d’aquest producte l’ha motivat Pere Botifoll, pagès de la Biomasia Ca n’Oliveró de Castellbisbal i productor de la Xarxa Productes de la Terra del Vallès Occidental. Aquesta masia es dedica al cultiu d’hortalisses, fruites i vinya. En concret, la seva especialitat és recuperar varietats que s’havien deixat de conrear com les cols de paperina, la mongeta del ganxet i diferents classes de tomàquets. La seva tasca es caracteritza per la seva manera d’entendre l’agricultura, que vetlla sempre per ser “curosos amb el cicle de la terra”.