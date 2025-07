Rècord de cria del falcó pelegrí al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

La guarderia forestal del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ha finalitzat la quinzena temporada consecutiva de seguiment de la població de falcó pelegrí, que enguany s’ha dut a terme entre mitjans de febrer i mitjans de juny. Els resultats han estat molt positius, tant pel nombre de territoris ocupats com per l’èxit reproductor de les onze parelles confirmades.

En total, s'ha detectat la presència de l'espècie en 15 localitats del Parc. En 11 d'aquestes s'hi han observat parelles amb posta i s'ha confirmat l'èxit reproductiu (el 100% de les parelles han aconseguit treure els polls endavant), mentre que en les quatre localitats restants s'han detectat individus sense evidències de cria. El recompte total ha estat de 26 adults, un jove i 31 polls.

Aquestes dades igualen els registres històrics dels anys 2018 i 2020 pel que fa al nombre de territoris ocupats. Des del 2016 - any en què es va registrar un augment significatiu de les parelles presents al Parc -, la població mostra una tendència a l'estabilització, mantenint una de les densitats més altes d'Europa.

Els 31 polls registrats aquesta temporada representen una de les xifres més elevades del període de seguiment, només superada l'any 2019 amb 33 polls. La productivitat de 2,81 polls per parella és la més alta de l'històric del projecte i supera àmpliament les dades dels anys noranta, que se situaven en 1,97 polls per parella segons un estudi de 1991, i en 2 polls per parella, segons un altre de 1997.

Totes aquestes dades reflecteixen el bon estat ecològic de la població i la bona disponibilitat d'aliment, especialment d'aus de mida mitjana, que constitueixen la base de la dieta del falcó pelegrí.