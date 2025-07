Multa exemplar: 6.000 euros a una empresa de buidatge de pisos per abocar mobles i altres residus al carrer

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat un expedient sancionador arran de l’abocament incontrolat de mobles, estris vells i roba procedents del buidatge de dos habitatges, detectat pels serveis d’inspecció de Medi Ambient els passats mesos de febrer i març de 2025. En ambdós casos, els residus provenien d’una empresa dedicada al buidatge de pisos i locals, contractada pels propietaris d’uns immobles situats als carrers de l’Historiador Cardús i d’Olot.

Segons el regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, la col·laboració ciutadana és clau per mantenir l’espai públic en condicions: “Tenim serveis gratuïts com la recollida de mobles, dues deixalleries fixes i una de mòbil. Aprofito per agrair a la ciutadania que separa correctament els residus i en fa un ús responsable”.

L’expedient es dirigeix al responsable de l’empresa, que ja havia estat sancionat anteriorment per un cas similar al carrer de Germà Joaquim a Wilson. L’empresa està vinculada a diverses webs especialitzades en serveis de buidatge.

La infracció, considerada greu segons la Llei 7/2022, pot comportar una sanció d’entre 2.001 i 100.000 euros. En aquest cas, la multa proposada és de 6.000 euros, tenint en compte el volum i tipus de residus abocats, la superfície afectada i la voluntat manifesta en els fets.